Yeni alacaklara şok darbe! Altın fiyatları son dakika alanları havalara uçurdu! Gören donakalıyor... 14-18 ve 22 ayar altın bilezik ve çeyrek altın...

Yeni alacaklara şok darbe! Gören donakalıyor... 20 Eylül altın fiyatları son derece sık bir şekilde araştırılıyor. 20 Eylül Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? Sorusu gündeme bomba gibi düşüp, ortalığı sallarken fiyatlara yönelik her bireyin aklı fikri yükseliş mi, yoksa düşüş mü olduğuydu. Buna dair; son dakika altın fiyatını gören yatırımcılar havalara uçtu, alım fırsatını değerlendiremeyen, beklemede olanlar ise son derece üzüldü. Vakit kaybetmek istemeyenler, şuandan alım yaparken; yine düşeceği fikrine girenler ise beklemeye devam ediyor. Peki, 20 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Eylül altın fiyatları...