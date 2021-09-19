Kontratı biten kiracı nasıl çıkarılır 2021? Kontrat dolmadan… Kira sözleşmesi bitince kiracı evden çıkartılır mı?

Ev sahibi kontrat süresi dolmadan kiracısına "Ya güncellenen yüksek kirayı öde ya da çık" diyemez. Kira artışı TÜFE ya da sözleşmedeki hükümlere göre yapılır. Özetle ev sahipleri kafalarına göre "kiralar çok arttı" diye kiracılarını çıkaramazlar. Bunun için haklı nedenleri olması gerekir. Bu nedenlerin başında kira borcunu ödemediği için temerrüde düşürülmesi ve sonrasında tahliye davası açılması gelir. Kiracıya noterden kira borcunu ödemesi için ihtar gönderilip, 30 gün süre verilir. Bu süre geçtikten sonra hala ödeme yoksa, tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.

SÖZLEŞMESİ BİTEN KİRACI NASIL ÇIKARILIR?

Kira kontratı genellikle yıllık olarak imzalanır ve taraflar arasında olumsuz bir durum oluşmadıkça uygulanmaya devam edilir.

Sözleşme, süresi bitmesine rağmen yenilenmez ve ev sahibi, kiracıdan evin tahliyesini talep ederse, belirlenen süre içinde kiracının tahliyesi gerekir.