Çiğ süt artışı yüzde 14 iken marketteki süte yapılan zam yüzde 40'a çıktı!

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün bugünkü, "Süt..." başlıklı yazısı şöyle:
"Son dönemin en tartışmalı meselesi... Markette markalı ürünlerde süt fiyatı 9-10 TL'ye kadar çıktı. Private label'larda (özel ürün) 5 TL'den aşağı düşmüyor.
Ağustosta neydi?
Markalılar 7-7.5, özel ürünler 4 TL civarı...
Markalılar 5 TL civarındaydı. Evet söylendiği gibi çiğ süt fiyatı bakanlıkla kararlaştırılıyor, sektör temsilcilerinin olduğu Ulusal Süt Konseyi tavsiye kararını açıklıyor.
Yılın başından itibaren açıklanan çiğ süt fiyatlarına bakalım.