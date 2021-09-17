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    • Ekonomi
    • 17.09.2021 11:45
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    • 17.09.2021 12:03
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    Çiğ süt artışı yüzde 14 iken marketteki süte yapılan zam yüzde 40'a çıktı!

    Son zamanlarda süt fiyatları marketlerde 9 liraya ulaştı. Vatandaşlar marketlerdeki bu ani yükselişleri şikayet ederken yetkililerse marketlerde denetimlere başladı. Çiğ süt fiyat artışından neredeyse 3 kat fazla olan kutulu süt artışına, "sütü sulandırmaya gerek yok!" diyerek tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, üreticiler için yapılması gerekenleri sıraladı. Haberin detayları...

    Aç gözlü marketçiler sütü sulandırdı!

    Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün bugünkü, "Süt..." başlıklı yazısı şöyle:

    "Son dönemin en tartışmalı meselesi... Markette markalı ürünlerde süt fiyatı 9-10 TL'ye kadar çıktı. Private label'larda (özel ürün) 5 TL'den aşağı düşmüyor.

    Ağustosta neydi?

    Markalılar 7-7.5, özel ürünler 4 TL civarı...

    Markalılar 5 TL civarındaydı. Evet söylendiği gibi çiğ süt fiyatı bakanlıkla kararlaştırılıyor, sektör temsilcilerinin olduğu Ulusal Süt Konseyi tavsiye kararını açıklıyor.

    Yılın başından itibaren açıklanan çiğ süt fiyatlarına bakalım.

        Ulusal Süt Konseyi'nin verilerine göre, 1 Ocak-30 Nisan'da 2 lira 80 kuruş olan çiğ süt alım fiyatı, 1 Mayıs-30 Haziran'da 2 lira 85 kuruş, 1 Temmuz-30 Eylül arasında 3 lira 20 kuruş olarak belirlenmiş. Alım fiyatı 1 Temmuz- 31 Aralık 2021 dönemi için ise değişmemiş. Litre başına 3 lira 20 kuruş. Fakat şunu atlamayalım. Üreticilerin büyük bölümü çiğ sütü 3 liranın altında satıyor. Yemdeki fiyat artışını filan da yansıtmıyor. (Üstelik, 6 ayda yem fiyatları ortalama yüzde 35 arttığı halde...)

        Bu referans fiyat.

        Aslında dediğim gibi çiğ süt fiyatına bakarsanız, temmuzdan aralığa kadar artmamış.

        Yılbaşından itibaren düşündüğünüzde ise çiğ süt fiyatı yüzde 14.28 artmış...

        Emin olun bu gübre-yem fiyatı artışından daha düşük...

        Bu rakamlardan anladığım hayvancılıkla uğraşan çiftçiler ineklerini kesmemek için açıklanan fiyatın bile altında üretici fabrikalara satmaya razı olmuş.

        Biliyorsunuz, üretici fabrikalar çiğ sütü alıyor, yağlandırıyor, kutuluyor, rafa getiriyor.

        Hadi diyelim ki, 3 lira 20 kuruştan çiğ sütleri aldılar.

        Markette biz ne kadara satın alıyoruz?

        Ortalama 7 liraya...

        Yılbaşında markette 1 litre sütün fiyatı 5 lira civarındaydı.

        Öyleyse, yılbaşından bu yana kutulu sütlere ne kadar zam gelmiş oluyor?

        Yüzde 40.

        Yani çiğ süt fiyatı artmış tamam da kutulu süt fiyatı ondan kat be kat fazla artmış...

        Velhasıl, sütü sulandırmaya gerek yok!"
            Bakan Muş’tan fahiş fiyatla mücadele açıklaması
            Haberler Ekonomi Çiğ süt artışı yüzde 14 iken marketteki süte yapılan zam yüzde 40'a çıktı!
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