Çiğ süt artışı yüzde 14 iken marketteki süte yapılan zam yüzde 40'a çıktı!

Ulusal Süt Konseyi'nin verilerine göre, 1 Ocak-30 Nisan'da 2 lira 80 kuruş olan çiğ süt alım fiyatı, 1 Mayıs-30 Haziran'da 2 lira 85 kuruş, 1 Temmuz-30 Eylül arasında 3 lira 20 kuruş olarak belirlenmiş. Alım fiyatı 1 Temmuz- 31 Aralık 2021 dönemi için ise değişmemiş. Litre başına 3 lira 20 kuruş. Fakat şunu atlamayalım. Üreticilerin büyük bölümü çiğ sütü 3 liranın altında satıyor. Yemdeki fiyat artışını filan da yansıtmıyor. (Üstelik, 6 ayda yem fiyatları ortalama yüzde 35 arttığı halde...)

Bu referans fiyat.

Aslında dediğim gibi çiğ süt fiyatına bakarsanız, temmuzdan aralığa kadar artmamış.