Ev almak isteyenlere bulunmaz nimet! Devlet Bankası duyurdu: Bu evler 56.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor!

İCRADAN EV İÇİN İHALEYE NASIL KATILINABİLİR?

Her ne kadar icradan gayrimenkul alacak kişiler, sadece ihaleye verecekleri teklifle prosese dahil olsalar da; değer tayin ve ilan prosedürlerine de kabaca hakim olunmalıdırlar. Zira bu aşamalarda hukuka aykırılık olması halunda ihale feshedilebilecektir. Bu hal ise alıcıların para ve vakit kaybetmesine sebep olabilecektir.

Gayrimenkulün güncel tapu takyidatıyla imar ve çap haline dair yetki sahibi mercilerden makale alındıktan sonra dosya; satılacak gayrimenkulün değer takdirinin uygulanabilmesi amacıyla bilirkişiye gönderilecektir. Bilirkişi yasenean belgeleri inceleyip ve başka lüzumlu incelemeleri yaparak satışa yasenean gayrimenkulün değerini belirleme edecektir. Değerlemeye dair bu rapor hem tapu kaydındaki ilgililere hem borçlulara hem de alacaklılara tebliğ edilecektir.