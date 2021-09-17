Ev almak isteyenlere bulunmaz nimet! Devlet Bankası duyurdu: Bu evler 56.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor!

Bu noktada rapor kendine tebliğ edilen bireylerin 7 gün amacıylade değer takdirine itiraz etme hakkı varolduğunu belirtmek gerekir. Gerekli masraf ve ücretin yatırılması halunda mahkeme tekrar bilirkişi araştırması yaptırabilecektir. Herhangi bir itirazda bulunulmaması halunda değer takdiri kesinleşmiş saseneacak ve bundan ileri işlemlerde bu değer temel alınacaktır. Söz hususu gayrimenkulde (imar değişikliği, natural afet vb) çok mühim farklılıklar olmadığı prosese değer takdirine dair rapor geçerliliğini 2 sene koruyacaktır. Kıymet takdirinin kesinleşmesiyle eş güdümlü açık artırmanın ilanı adımına geçilebilecektir.
İcradan ev alma sürecinde ilan, birinci açık artırma ihalesinden en az bir ay evvelce yapılmalı aynı vakitte bütün borçlulara ve tapu kaydındaki ilgililere tebliğ edilmelidir. İlanlar https://www.ilan.gov.tr/ adresinde de yayınlanacaktır. Hem de lüzumlu görülmesi halunda tirajı 50.000 üstünde olan gazetelerden birisinde de ilan yayınlanabilecektir. İlanda gayrimenkulün rayiç değeri, varolduğu yer, mühim vasıfları, üstündeki irtifak hakları, ipotekler, birinci ve ikinci ihalenin uygulanacağı yer / gün / saat konuları belirtilir. Bu şartlara uyulmaması, ihalenin feshine sebebiyet verebilecektir. Hem de icradan gayrimenkul alabilmek amacıyla ihaleye katılacak bireylerin gayrimenkulün rayiç değerinin %20'sini icra dairesine ödemeleri ya da teminat mektubu vermeleri gerektiği hususu da ilanda belirtilecektir.