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    • Ekonomi
    • 17.09.2021 13:06
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    • 17.09.2021 13:06
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    Ev almak isteyenlere bulunmaz nimet! Devlet Bankası duyurdu: Bu evler 56.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor!

    Pandemi sürecinde inşaat işleri belirli bir yavaşlama eşiğine girmişti. Bu anlamda ev fiyatlarında yükselişler meydana geldi. Bu amaçla ev sahibi olmak isteyenler seçenek yollar arıyorlar. Devlet Bankası olan Halkbank ise ikinci el ev satın alabilmek isteyenleri sevindirecek duyuruda bulundu. Banka resmi internet sayfası üzerinden 56.000 TL’den başlayan fiyatlar ile ev ilanları yayınladı. İcraya düşen daireler emsallerinin yüzde 40 seviyesinde altında satılıyor. 500 bin liralık daire, icra ihalesinde 300 bin liradan satılabiliyor. Bu amaçla daha ideal fiyatlarla ev alabilmek isteyenler amacıyla karlı bir yatırım oluyor.

    takvim.com.tr
    Devlet Bankası duyurdu: Bu evler 56.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor!

    Halkbank icradan ev satışı yapıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ihale ile satılan konutlar amacıyla öneri verebiliyorlar. Banka doğrultusundan yayınlanan son satış listesinde ise evlerin 56 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa çıktığı görüldü. Her ne kadar icradan gayrimenkul alacak kişiler, sadece ihaleye verecekleri teklifle prosese dahil olsalar da; değer tayin ve ilan prosedürlerine de kabaca hakim olunmalıdırlar. Zira bu aşamalarda hukuka aykırılık olması halunda ihale feshedilebilecektir. Bu hal ise alıcıların para ve vakit kaybetmesine sebep olabilecektir.

    HALKBANK SATILIK EV İLANLARI

    HALKBANK SATILIK EV İLANLARI

        HALKBANK SATILIK EV İLANLARI

        HALKBANK SATILIK EV İLANLARI

        HALKBANK SATILIK EV İLANLARI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYABİLİRSİNİZ!

        https://www.halkbankgayrimenkul.com.tr/

        İCRADAN EV ALMAK MANTIKLI MI, KARLI MI?

        İcraya düşen daireler emsallerinin yüzde 40 seviyesinde altında satılıyor. 500 bin liralık daire, icra ihalesinde 300 bin liradan satılabiliyor. Bu amaçla daha ideal fiyatlarla ev alabilmek isteyenler amacıyla karlı bir yatırım oluyor.

        İCRADAN EV İÇİN İHALEYE NASIL KATILINABİLİR?

        Her ne kadar icradan gayrimenkul alacak kişiler, sadece ihaleye verecekleri teklifle prosese dahil olsalar da; değer tayin ve ilan prosedürlerine de kabaca hakim olunmalıdırlar. Zira bu aşamalarda hukuka aykırılık olması halunda ihale feshedilebilecektir. Bu hal ise alıcıların para ve vakit kaybetmesine sebep olabilecektir.

        Gayrimenkulün güncel tapu takyidatıyla imar ve çap haline dair yetki sahibi mercilerden makale alındıktan sonra dosya; satılacak gayrimenkulün değer takdirinin uygulanabilmesi amacıyla bilirkişiye gönderilecektir. Bilirkişi yasenean belgeleri inceleyip ve başka lüzumlu incelemeleri yaparak satışa yasenean gayrimenkulün değerini belirleme edecektir. Değerlemeye dair bu rapor hem tapu kaydındaki ilgililere hem borçlulara hem de alacaklılara tebliğ edilecektir.

            Bu noktada rapor kendine tebliğ edilen bireylerin 7 gün amacıylade değer takdirine itiraz etme hakkı varolduğunu belirtmek gerekir. Gerekli masraf ve ücretin yatırılması halunda mahkeme tekrar bilirkişi araştırması yaptırabilecektir. Herhangi bir itirazda bulunulmaması halunda değer takdiri kesinleşmiş saseneacak ve bundan ileri işlemlerde bu değer temel alınacaktır. Söz hususu gayrimenkulde (imar değişikliği, natural afet vb) çok mühim farklılıklar olmadığı prosese değer takdirine dair rapor geçerliliğini 2 sene koruyacaktır. Kıymet takdirinin kesinleşmesiyle eş güdümlü açık artırmanın ilanı adımına geçilebilecektir.

            İcradan ev alma sürecinde ilan, birinci açık artırma ihalesinden en az bir ay evvelce yapılmalı aynı vakitte bütün borçlulara ve tapu kaydındaki ilgililere tebliğ edilmelidir. İlanlar https://www.ilan.gov.tr/ adresinde de yayınlanacaktır. Hem de lüzumlu görülmesi halunda tirajı 50.000 üstünde olan gazetelerden birisinde de ilan yayınlanabilecektir. İlanda gayrimenkulün rayiç değeri, varolduğu yer, mühim vasıfları, üstündeki irtifak hakları, ipotekler, birinci ve ikinci ihalenin uygulanacağı yer / gün / saat konuları belirtilir. Bu şartlara uyulmaması, ihalenin feshine sebebiyet verebilecektir. Hem de icradan gayrimenkul alabilmek amacıyla ihaleye katılacak bireylerin gayrimenkulün rayiç değerinin %20'sini icra dairesine ödemeleri ya da teminat mektubu vermeleri gerektiği hususu da ilanda belirtilecektir.
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            Haberler Ekonomi Ev almak isteyenlere bulunmaz nimet! Devlet Bankası duyurdu: Bu evler 56.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor!
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