Marketler fahiş fiyatlara devam ediyor! Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat uygulaması denetimi!

BAŞKAN ERDOĞAN DA FAHİŞ FİYATLARA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada "Enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde denetimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdür Yardımcısı Adnan Benli, denetimlere ilişkin basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Ticaret Bakanlığı olarak piyasa gözetim-denetimi görev ve yetkisi kapsamında işletmelerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına ya da fiyat etiketine aykırı bir işlem yapılıp yapılmadığına baktıklarını söyledi.