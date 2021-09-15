Başvuranlar devletten 18 ay boyunca 1.500 lira alıyor: Kiracılar e-Devlet üzerinden hemen başvurabilir!

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR?

Başvuruları kabul edilenler kentsel dönüşüm kapsamında 18 ay boyunca 750 ile 1500 TL arasında değişen rakamlarla kira yardımı alabilmektedir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar kira yardımı almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlerine ve kamuya yapılan başvuru sonucunda kira yardımı alınmaktadır. Hak sahiplerine belge ve talep formunun doldurulmaları gerektiği bildirilir.

Belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra başvuruları onaylanan kişilere 18 ay boyunca kira yardımı yapılarak devlet tarafından destekleme politikası yürütülmektedir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.