Başvuranlar devletten 18 ay boyunca 1.500 lira alıyor: Kiracılar e-Devlet üzerinden hemen başvurabilir!

Evleri kentsel dönüşüme giren binalarda yaşam sürdüren vatandaşlara, talep etmeleri durumunda 18 aya kadar kira yardımı yapılıyor. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır? Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar kira yardımı almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlerine ve kamuya yapılan başvuru sonucunda kira yardımı alınmaktadır. Hak sahiplerine belge ve talep formunun doldurulmaları gerektiği bildirilir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR?
Başvuruları kabul edilenler kentsel dönüşüm kapsamında 18 ay boyunca 750 ile 1500 TL arasında değişen rakamlarla kira yardımı alabilmektedir.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar kira yardımı almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlerine ve kamuya yapılan başvuru sonucunda kira yardımı alınmaktadır. Hak sahiplerine belge ve talep formunun doldurulmaları gerektiği bildirilir.
Belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra başvuruları onaylanan kişilere 18 ay boyunca kira yardımı yapılarak devlet tarafından destekleme politikası yürütülmektedir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
BAŞVURU BELGELERİ NELER?
2021 yılında kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusunda bulunmak isteyenlerin Bakanlık tarafından belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Bu belgeleri şunlardır:
Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi örneği,
Güncel alınan tapu kaydı ve tapu belgesinin ilgili birimlerine iletilmesi zorunlu tutulmuştur,.
Başvuru sahibinin kira yardımı ve başvuru işlemi için doldurması öngörülen başvuru dilekçesi örneği,
Başvuru sahibinin kira yardımı ve başvuru işlemi için doldurması öngörülen başvuru dilekçesi örneği,
Hak sahibi ya da velinin Ziraat Bankası'nda hesabı olduğuna dair hesap cüzdan fotokopisi örneği,
2021 kentsel dönüşüm kira yardımı sürecinde başvuru sahiplerine herhangi bir fatura düzenlenerek, fatura işlem kaydının son 3 aylık süreçte fatura kaydının onaylanarak belgelenmesi gerekir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.