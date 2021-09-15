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    • Ekonomi
    • 15.09.2021 17:11
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    • 15.09.2021 17:12
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    Başvuranlar devletten 18 ay boyunca 1.500 lira alıyor: Kiracılar e-Devlet üzerinden hemen başvurabilir!

    Büyükşehirler başta olmak üzere bütün Türkiye’de kentsel dönüşüm süratle devam ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yenilenecek olanların merak ettiği konulardan biri de kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır? Kentsel dönüşüm ile alakalı merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz… 6306 sayılı kanun kapsamında kentsel dönüşüm faaliyetleri, özellikle şehir merkezlerinde eskimiş olan yapılarda, deprem riski bulunan alanlarda, risk unsuru yüksek olan iş yeri ve konutlarda devreye sokulmaktadır.

    takvim.com.tr
    Başvuranlar devletten 18 ay boyunca 1.500 lira alıyor

    Evleri kentsel dönüşüme giren binalarda yaşam sürdüren vatandaşlara, talep etmeleri durumunda 18 aya kadar kira yardımı yapılıyor. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır? Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar kira yardımı almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlerine ve kamuya yapılan başvuru sonucunda kira yardımı alınmaktadır. Hak sahiplerine belge ve talep formunun doldurulmaları gerektiği bildirilir.

    KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR?

    Başvuruları kabul edilenler kentsel dönüşüm kapsamında 18 ay boyunca 750 ile 1500 TL arasında değişen rakamlarla kira yardımı alabilmektedir.

    BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

    Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar kira yardımı almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlerine ve kamuya yapılan başvuru sonucunda kira yardımı alınmaktadır. Hak sahiplerine belge ve talep formunun doldurulmaları gerektiği bildirilir.

    Belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra başvuruları onaylanan kişilere 18 ay boyunca kira yardımı yapılarak devlet tarafından destekleme politikası yürütülmektedir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

    BAŞVURU BELGELERİ NELER?

    2021 yılında kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusunda bulunmak isteyenlerin Bakanlık tarafından belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Bu belgeleri şunlardır:

    Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi örneği,

    Güncel alınan tapu kaydı ve tapu belgesinin ilgili birimlerine iletilmesi zorunlu tutulmuştur,.

    Başvuru sahibinin kira yardımı ve başvuru işlemi için doldurması öngörülen başvuru dilekçesi örneği,

    Başvuru sahibinin kira yardımı ve başvuru işlemi için doldurması öngörülen başvuru dilekçesi örneği,

    Hak sahibi ya da velinin Ziraat Bankası'nda hesabı olduğuna dair hesap cüzdan fotokopisi örneği,

    2021 kentsel dönüşüm kira yardımı sürecinde başvuru sahiplerine herhangi bir fatura düzenlenerek, fatura işlem kaydının son 3 aylık süreçte fatura kaydının onaylanarak belgelenmesi gerekir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NEDİR?

        6306 sayılı kanun kapsamında kentsel dönüşüm faaliyetleri, özellikle şehir merkezlerinde eskimiş olan yapılarda, deprem riski bulunan alanlarda, risk unsuru yüksek olan iş yeri ve konutlarda devreye sokulmaktadır. İşte bu durumda kentsel dönüşüm kapsamında evleri yenilenecek olan vatandaşlara, bina bitim süresine kadar verilen kira yardımına kentsel dönüşüm kira yardımı adı veriliyor. Kentsel dönüşüm projelerinden faydalananların, kira yardımından istifade edebilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Başvuranlar devletten 18 ay boyunca 1.500 lira alıyor: Kiracılar e-Devlet üzerinden hemen başvurabilir!
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