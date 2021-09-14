Ronaldo, James Rodriguez, Di Maria... Yıldızlar onun elinden geçti 1 milyar dolar servet yaptı

Portekizli Jorge Mendes, Ronaldo, Ruben Diaz, Bernardo Silva, Fabinho, James Rodriguez, Di Maria gibi 100'ün üzerinde futbolcunun menajerliğini yaptı. Serveti 1 milyar dolara yaklaştı.

Günde 14 saat 4 telefonla konuşan Mendes, "Kendime ayıracak bir saatim bile yok. Bar işlettim, fabrikada çalıştım. Otellere su dağıttım. Ancak iletişimimin güçlü olduğunu fark ettim ve menajer oldum. Çok büyük bir oyuncu ordusuna sahibim. Hepsinin karakteri farklı, tarzları ülkeleri farklı. Hepsi benimle çalışmaktan ben de onlarla bir arada olmaktan mutluyum" dedi. 1.5 milyar dolarlık piyasa değerine sahip oyuncularla çalışan Jorge Mendes'in hayatının film olacağı kaydedildi.

FUTBOLUN ARACI KURUMU GİBİ!

Kolombiyalı James Rodriguez'in de menajeri olan Mendes, "İletişimim çok güçlü. Benimle çalışan futbolcular mutlu" diyor.