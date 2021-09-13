Bankaya borcu olan tüm vatandaşları ilgilendiriyor: Kredilerde büyük yapılandırma fırsatı başladı!

Pandeminin Türkiye'de görülmeye başladığı ilk zamanlarda ekonomik yönden zorluk çeken vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamak için 0.49 faiz oranıyla kamu bankalarınca kredi verilmişti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilen krediler 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz olarak 30 ay eşit taksitlerle ödeniyor. 3, 5, 7.5, 10 bin TL'ye kadar verilen bu krediler yüzde 0.49 faiz oranıyla dağıtıldı.