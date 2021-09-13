Bankaya borcu olan tüm vatandaşları ilgilendiriyor: Kredilerde büyük yapılandırma fırsatı başladı!
Bankalara borcu olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak zorluk çekenlere kamu bankalarından düşük faizli temel ihtiyaç destek kredisi verilmişti. Vatandaşlar 6 ay geri ödemesiz aldıkları kredileri şimdi de yapılandırabilecek. Yapılandırma fırsatından yararlanmak ise çok basit. İşte adım adım yapılandırma işlemi...
13.09.2021 23:50
- Son Güncelleme: 13.09.2021 23:50
Pandeminin Türkiye'de görülmeye başladığı ilk zamanlarda ekonomik yönden zorluk çeken vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamak için 0.49 faiz oranıyla kamu bankalarınca kredi verilmişti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilen krediler 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz olarak 30 ay eşit taksitlerle ödeniyor. 3, 5, 7.5, 10 bin TL'ye kadar verilen bu krediler yüzde 0.49 faiz oranıyla dağıtıldı.