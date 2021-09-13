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    • Ekonomi
    • 13.09.2021 19:34
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    • 13.09.2021 19:39
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    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Finansal İstikrar Komitesi toplantısı paylaşımı

    Son dakika haberleri... Finansal İstikrar Komitesi toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında gerçekleştirildi. Bakan Elvan toplantıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İşte detaylar...

    Finansal İstikrar Komitesi toplandı

    Finansal İstikrar Komitesi toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında gerçekleştirildi.

    BAKAN ELVAN'DAN PAYLAŞIM
    Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesinin toplandığını belirterek, "Toplantıda finansal sektörün görünümü, risk ve fırsatlar ile makro ihtiyati tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

    Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ve Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk de katıldı.

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