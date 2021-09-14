Devlet kurumu sayfasından açıklandı! BMW, Mercedes, Lexus, Ford Focus ve Opel 70 bin TL’den başlıyor! Başvuru için...

TİCARET BAKANLIĞINDAN SATILIK İKİNCİ EL ARAÇLARI

Ticaret Bakanlığı ise araba almak isteyen tüketicilere güzel bir fırsat sunuyor. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa çıkaran Ticaret Bakanlığı şimdi ise yeni liste yayımlandı. İşte ihale yoluyla satışa çıkarılan o araçlar...

İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.