TEB, Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, ING ve Garanti konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları... Faizler düşer mi? Faizler ne zaman düşer?

Pandemi döneminin sonrasında binlerce vatandaş sahip olmak istediği eve, arabaya ve başka gereksinimlere kavuşamadığı sebebiyle soluğu bankalarda alıyor. Bankaların faiz oranları sene amacıyla farklılık gösteriyor. Kampanyalar ile vatandaşlara, harcama konusu ile ilgili destek sağlanmaya çalışılıyor. Politika faizi kavramı, Merkez Bankası'nın belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için kullanılır. TCMB, bankaların repo taleplerine bu faiz oranı doğrultusunda cevap verir. Peki faizler düşer mi? Faizler ne zaman düşer?
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