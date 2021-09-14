PTT para sorgulama nasıl yapılır? E-devlet, T.C. kimlik no ile PTT hesabımda para var mı nasıl öğrenirim? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Şubelere gitmeye gerek kalmadan ya da para yoksa boş yere yorulmak istemeyen vatandaşlar internet üzerinden hesabında para olup olmadığını öğrenmek istiyor. PTT para sorgulama hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.
PTT PARA SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Adınıza PTT üzerinden para yatacak olabilir ancak PTT müşterisi olmayabilirsiniz. Bu durum gayet olası bir durum bu şekilde para çekebiliyorsunuz. Ancak bu para adınıza yatmış mı yatmamış mı merak ediyorsanız haliyle sorgulamanız gerekiyor. Bu sorgulama işlemlerini tc numaranız ile yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey en yakınınızdaki PTT şubesine giderek PTT gişe görevlisine adınıza para yatıp yatmadığınızı sormanız ve tc kimlik numaranızı görevli ile paylaşmanız.
T.C. KİMLİK NO İLE PTT PARA SORGULAMA
Eğer PTT müşterisi iseniz durum biraz daha değişiyor, daha avantajlısınız. PTTmatik ve PTT mobil uygulamaları telefonunuzda yoksa indirerek telefonunuz ile öğrenebilirsiniz. Bunun için ALO PTT numarası olan 444 1 788 hattını aramanız yeterlidir. Zaten menüden hangi seçeneği seçmeniz gerektiği size telefon ile anons ediliyor. Ayrıca PTT'nin web sitesindeki online işlemler kısmını kullanarak da PTT kart hesap bakiyesi öğrenme işlemi yapabilirsiniz. Bunun yanında PTT Bonus Kart hesap bakiyesi ve işlemlerini de yapabilirsiniz. Bunu da hem internet üzerinden hem de telefon bankacılığı ile yapmanız mümkündür.
PTT ADIMA YATAN PARA SORGULAMA
Ayrıca olarak PTT kart hesap numarası nerede yazıyor bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim, kartın üzerinden hesap bilgisi bulunmuyor. Bunu telefon ile veya şubeden öğrenebilirsiniz. Telefon ile işlem yapmak istiyorsanız ilk olarak PTT telefon şifresi almanız gerekecek. Bunu da telefon ile bir kaç güvenlik adımını geçerek yapma imkanınız bulunuyor.