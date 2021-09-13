Dünyaya teknoloji ihraç ediyor (Ekonomi haberleri)

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Netsia ile teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı topraklarda Türk mühendislerinin gücünü dünyaya göstermek adına yerimizi almış bulunuyoruz. Amerika'da teknolojinin kalbinde 5G teknolojileri adına çok önemli çalışmalar yapıyor, Silikon Vadisi'nden dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz" dedi. Yakınsama teknolojileri alanında AR-GE çalışmaları yapan grup şirketi Argela ve iştiraki Netsia'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Önal, iki şirketin Silikon Vadisi'nde, 5G'nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller üstlenerek küresel arenada Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini söyledi.

TAM GAZ SANAT

2017'de dünya hız rekorunu kıran ve sadece 25 adet üretilen Koenigsegg Agera RS'ye sanatçı eli değdi. Ressam James Jean, Agera RS'yi sanatsal makyajla süsledi. 'Dünyanın en hızlı sanat arabası', Çocuk Festivali Vakfı'nın 20'nci yıldönümünü kutlamak için yapıldı. Araç, Güney Kaliforniya'da ay sonuna kadar sergilenecek.

'ŞİRKETLERİMİZİ GLOBAL MARKALAR YAPACAĞIZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa HEM KARADA HEM DENIZDE Varank, Nasdaq'ta halka açılan ilk Türk şirketi olan Hepsiburada'nın Gebze'deki akıllı lojistik merkezini ziyaret etti. Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ'dan şirketin operasyonları hakkında bilgi alan Varank, fonların Türkiye'ye ilgisi olduğunu görebildiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Hepsiburada ile olduğu gibi Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren bütün firmalarımızla da yakın ilişkide bulunmayı sürdüreceğiz ve şirketlerimizin değerini artırarak onları birer global marka haline getireceğiz."

YATIRIM ZAMANI

Deniz tutkunlarının merakla beklediği Boat Show Fuarı, bu yıl 18-26 Eylül tarihleri arasında MarinTurk İstanbul City Port Pendik Marina'da düzenlenecek. Fuar, bu yıl milyonluk yatların yanı sıra, pandemi sonrası tatilin yeni gözdesi karavanlar ve çadırlarla bir arada düzenlenecek. Aynı anda hem karada hem denizde yapılacak fuarda 900 milyon liralık 118 tekne ile 200 milyon liralık 80 karavan görücüye çıkacak. Sergilenecek tekneler 65 bin ile 50 milyon lira arasında değişirken, fuarın en ucuz karavanı 70 bin, en pahalısı da 2 milyon lira olacak. Anadolu Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen Marmara Boat Show'da; lüks yatlar, yelkenliler, sürat tekneleri ve katamaranlar denizde, çekme karavanlar, motorkaravanlar da kıyıda test edilebilecek.