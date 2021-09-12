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    • Ekonomi
    • 12.09.2021 18:04
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    • 12.09.2021 18:04
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    KİM Market borsada ne zaman işlem görecek? KİM Market halka arz başvurusu onaylandı mı? İşte son gelişmeler…

    Ekonomi gündeminde sıklıkla KİM Market borsada ne zaman işlem görecek? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Perakende sektöründe hizmet veren Kim Market’ler yakın zamanda halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulunmuştu ve onaylanıp onaylanmadığı merak konusu oldu. Halka arz için başvuran firmalar gün geçtikçe artıyor ve bunlardan biri olan KİM Market halka arzı eşit mi oransal mı olacak, hisse kodu açıklandı mı? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    KİM Market borsada ne zaman işlem görecek?

    KİM Market borsada ne zaman işlem görecek? KİM Market halka arz başvurusu onaylandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Marketler zinciri KİM şube sayısını 123'ten 130'a çıkardı ve parakende sektörü ile ilgilenenler hakkındaki bilgileri merakla araştırır oldu. SPK'ya halka arz için başvuran KİM market için tarih belli oldu mu?

    KİM MARKET BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Sermaye Piyasası Kurulu, Ersan Alışveriş Hizmetleri'nin halka arz başvurusunu onayladı.
    Borsa bir gıda perakendecisine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

    Sermaye Piyasası Kurulu Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Kim marketlerini işleten şirketin mevcut sermayesi 175 milyon TL'den 240 milyon TL'ye yükseltilecek.

    SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal değerli paylar 3,5 TL üzerinden satışa sunulacak.

    İnternet sitesinde yer alan taslak izahnamesine göre şirket 2020 yılında 15,2 milyon TL kâr yazdı. 2019 yılında şirketin hasılatı 716 milyon TL olurken, 2020'de bu rakam 983,9 milyon TL'ye yükseldi.

        KİM MARKETLER HAKKINDA

        Kim Marketler Zinciri 1997 Yılında Ersan Kardeşler tarafından ortaklık olmadan, öz sermaye ile kurulmuş bir Türk şirkettir.

        KİM Market Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ersan 1966 yılında Bitlis'te doğdu. Ergin Ersan, Erol Ersan ve Ercan Ersan Bitlis' de memur bir babanın evlatları olarak dünyaya gelmiş, ticareti genç yaşlarda öğrenmeye başlamışlardır. 1986 yılında İstanbul'a gelen Ersan Kardeşlerin ilk deneyimleri; baba Hikmet Ersan'ın memur ikramiyesi ile açılan Şirinevler'deki küçük bakkal dükkanıdır. Sonraki tecrübe Market ve Hipermarket olmuştur. Güneşlide konumlanan 800 m2 lik Hipermarket, bu gün ki Kim Marketlerinin zemini ve ilk şubesi olmuştur.

        Kim Marketleri'nin en yoğun şube sayısı İstanbul'dadır. İstanbul'dan sonra İzmir, İzmit ve Edirne gelmektedir. Toplam da 85 Şubesi bulunmaktadır.

        Kim Marketler Zinciri Şu an için 2500 kişiye istihdam sağlamaktadır. 2013 yılında Ege'nin incisi İzmir de bulunan yerel marketler zinciri Denmar dan satın aldıkları 11 şube ile Yerelden Ulusala geçiş yapan Kim Marketler Zinciri, Ülkenin 3'üncü büyük pazarı olan İzmir'de yatırımlarına devam etmekte olup, şu an için İzmir Buca Yıldız, İzmir Gaziemir, İzmir Karşıyaka, İzmir Çiğli Harmandalı, İzmir Sarnıç, İzmir Buca Kozağaç, İzmir Mavişehir, İzmir Görece, İzmir Evka-5, İzmir Şemikler, İzmir Pınarbaşı, İzmir Merkez Depo, İzmir Karabağlar, İzmir Egekent, İzmir Gaziemir Meydan marketleri olarak tüketicilerine hizmet etmektedir.
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        Haberler Ekonomi KİM Market borsada ne zaman işlem görecek? KİM Market halka arz başvurusu onaylandı mı? İşte son gelişmeler…
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