KİM Market borsada ne zaman işlem görecek? KİM Market halka arz başvurusu onaylandı mı? İşte son gelişmeler…

KİM Market borsada ne zaman işlem görecek? KİM Market halka arz başvurusu onaylandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Marketler zinciri KİM şube sayısını 123'ten 130'a çıkardı ve parakende sektörü ile ilgilenenler hakkındaki bilgileri merakla araştırır oldu. SPK'ya halka arz için başvuran KİM market için tarih belli oldu mu?
KİM MARKET BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Sermaye Piyasası Kurulu, Ersan Alışveriş Hizmetleri'nin halka arz başvurusunu onayladı.
Borsa bir gıda perakendecisine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Kim marketlerini işleten şirketin mevcut sermayesi 175 milyon TL'den 240 milyon TL'ye yükseltilecek.
SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal değerli paylar 3,5 TL üzerinden satışa sunulacak.
İnternet sitesinde yer alan taslak izahnamesine göre şirket 2020 yılında 15,2 milyon TL kâr yazdı. 2019 yılında şirketin hasılatı 716 milyon TL olurken, 2020'de bu rakam 983,9 milyon TL'ye yükseldi.