Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım ilanı: Sözlü sınav sonucuna göre 30 personel alacak

Başvuruda bulunacak adayların öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 alması, spiker unvanına başvuru yapacakların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olması, unvanlara göre ilanda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden ve programlarından mezun olması gerekiyor.