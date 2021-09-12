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    • Ekonomi
    • 13.09.2021 08:43
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    • 13.09.2021 08:43
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    Clio, Megane, Corolla, RAV4, Fiesta, Focus, Egea ve Doblo kaç para? 30.000 TL indirim! 2021 yılı Eylül ayı Renault-Toyota-Ford-Fiat sıfır fiyatları!

    Renault-Toyota-Ford-Fiat 2021 model sıfır otomobil fiyatları açıklandı. Toyota Corolla Hatcback Hybrid, Corolla Hatcback, Corolla Hybrid, Corolla, C-HR Hybrid, C-HR, ve RAV4 Hybrid modellerinin fiyatlarını güncelledi. Ford'da, Ford Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Ecosport, Mondeo, Galaxy ve S-Max fiyatlarını tekrar belirledi. Hem de Renault, Clio, Clio Sport Tourer, Symbol, Megane HB, Megane Sedan, Kadjar ve Talisman modellerinin güncel fiyat listesini belirledi. Bir başka çok satan otomobil yapımcısı Fiat ise Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo PanaRoma modellerinin merak edilen güncel fiyat listesini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Clio, Megane, Corolla, RAV4, Fiesta, Focus, Egea ve Doblo kaç para?

    Renault-Toyota-Ford ve Fiat merak edilen sıfır vasıta modellerinin güncel fiyat listesini açıkladı. ÖTV düzenlemesi ardından resmi internet sitesi üzerinden yeni fiyat listesini duyuran firmalar, 2021 model sıfır vasıta satın alacaklar amacıyla bütün listeyi yeniledi. İşte Eylül 2021 Clio, Megane, Corolla, RAV4, Fiesta, Focus, Egea ve Doblo güncel fiyatları ve bütün detaylar... 2021 model Renault Yeni Clio, 65 bg güç ve 95 Nm tork üreten 3 silindirli atmosferik 1.0 SCe ve 90 bg güç ve 160 Nm tork üreten 3 silindir turbo benzinli 1.0 TCe motor seçenekleriyle satılmaktadır. 1.0 TCe motorun benzin/LPG'li versiyonu da bulunmakta ve LPG de 100 bg güç ve 170 Nm tork üretmektedir.

    2021 Eylül Renault Yeni Clio Kampanyalı Sıfır Araç Fiyat Listesi

    2021 model Renault Yeni Clio, 65 bg güç ve 95 Nm tork üreten 3 silindirli atmosferik 1.0 SCe ve 90 bg güç ve 160 Nm tork üreten 3 silindir turbo benzinli 1.0 TCe motor seçenekleriyle satılmaktadır. 1.0 TCe motorun benzin/LPG'li versiyonu da bulunmakta ve LPG de 100 bg güç ve 170 Nm tork üretmektedir.

    Renault Yeni Clio 1.0 SCe'de5 ileri manuel, Renault Yeni Clio 1.0 TCe'de ise 6 ileri manuel ve X-Tronic şanzıman kullanılmaktadır.

    Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel 169.900 169.900 169.900

    Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 bg Benzin Manuel 191.900 184.900 184.900

    Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 200.000 200.000 200.000

    Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 210.900 210.900 210.900

    Renault İcon Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 231.600 231.600 231.600

    2021 Eylül Toyota RAV4 Hybrid Sıfır Araç Fiyat Listesi

    Toyota RAV4 Hybrid 4x4 Flame e-CVT Benzin Otomatik 607.850 607.850 607.850

    Toyota RAV4 Hybrid 4x4 Passion e-CVT Benzin Otomatik 706.300 706.300 706.300

    Toyota RAV4 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT Benzin Otomatik 743.400 743.400 743.400

    Toyota RAV4 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT Benzin Otomatik 743.400 743.400 743.400

        2021 Eylül Toyota Corolla Sıfır Araç Fiyat Listesi

        Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel 220.200 220.200 220.200

        Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S Benzin Otomatik 229.550 229.550 229.550

        Toyota Corolla 1.5 Dream Benzin Manuel 288.950 241.050 241.050

        Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Benzin Otomatik 297.400 248.100 248.100

        Toyota Corolla 1.5 Flame Benzin Manuel 306.100 255.350 255.350

        Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S Benzin Otomatik 317.350 264.700 264.700

        Toyota Corolla 1.5 Flame X Pack Multidrive S Benzin Otomatik 334.550 334.550 334.550

        Toyota Corolla 1.5 Passion X Pack Multidrive S Benzin Otomatik 372.950 372.950 372.950

        Ford Focus 2021 Eylül Sıfır Araç Fiyat Listesi

        Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 280.500 234.000 234.000

        Ford Focus Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 288.600 240.800 240.800

        Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 305.300 254.700 254.700

        Ford Focus Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 308.300 257.200 257.200

        Ford Focus Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 341.200 341.200 341.200

        Ford Focus Titanium 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 341.200 341.200 341.200

        Ford Focus Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 359.000 359.000 359.000

        Ford Focus Titanium 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 359.000 359.000 359.000

        Ford Focus ST-Line 5 Kapı 1.0L EcoBoost 125PS 8 İleri Otomatik 382.500 382.500 382.500

        Ford Focus ST-Line Station Wagon 1.0L EcoBoost 125PS 8 İleri Otomatik 394.500 394.500 394.500

        2021 Eylül Renault Megane Sedan Kampanyalı Sıfır Araç Fiyat Listesi

        Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg Benzin Manuel 232.000 232.000 232.000

        Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 301.900 251.000 251.000

        Megane Sedan Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 358.900 346.900 346.900

        Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 Bg Benzin Manuel 240.300 240.300 240.300

        Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Manuel 255.000 255.000 255.000

        Megane Sedan Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 350.900 350.900 350.900

        Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 356.000 346.900 346.900

        Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 385.000 385.000 385.000

        Megane Sedan İcon 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 398.000 398.000 398.000

        Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 416.000 416.000 416.000
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        Haberler Ekonomi Clio, Megane, Corolla, RAV4, Fiesta, Focus, Egea ve Doblo kaç para? 30.000 TL indirim! 2021 yılı Eylül ayı Renault-Toyota-Ford-Fiat sıfır fiyatları!
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