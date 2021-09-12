Clio, Megane, Corolla, RAV4, Fiesta, Focus, Egea ve Doblo kaç para? 30.000 TL indirim! 2021 yılı Eylül ayı Renault-Toyota-Ford-Fiat sıfır fiyatları!

Renault-Toyota-Ford ve Fiat merak edilen sıfır vasıta modellerinin güncel fiyat listesini açıkladı. ÖTV düzenlemesi ardından resmi internet sitesi üzerinden yeni fiyat listesini duyuran firmalar, 2021 model sıfır vasıta satın alacaklar amacıyla bütün listeyi yeniledi. İşte Eylül 2021 Clio, Megane, Corolla, RAV4, Fiesta, Focus, Egea ve Doblo güncel fiyatları ve bütün detaylar... 2021 model Renault Yeni Clio, 65 bg güç ve 95 Nm tork üreten 3 silindirli atmosferik 1.0 SCe ve 90 bg güç ve 160 Nm tork üreten 3 silindir turbo benzinli 1.0 TCe motor seçenekleriyle satılmaktadır. 1.0 TCe motorun benzin/LPG'li versiyonu da bulunmakta ve LPG de 100 bg güç ve 170 Nm tork üretmektedir.