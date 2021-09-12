Clio, Megane, Corolla, RAV4, Fiesta, Focus, Egea ve Doblo kaç para? 30.000 TL indirim! 2021 yılı Eylül ayı Renault-Toyota-Ford-Fiat sıfır fiyatları!

Renault-Toyota-Ford ve Fiat merak edilen sıfır vasıta modellerinin güncel fiyat listesini açıkladı. ÖTV düzenlemesi ardından resmi internet sitesi üzerinden yeni fiyat listesini duyuran firmalar, 2021 model sıfır vasıta satın alacaklar amacıyla bütün listeyi yeniledi. İşte Eylül 2021 Clio, Megane, Corolla, RAV4, Fiesta, Focus, Egea ve Doblo güncel fiyatları ve bütün detaylar... 2021 model Renault Yeni Clio, 65 bg güç ve 95 Nm tork üreten 3 silindirli atmosferik 1.0 SCe ve 90 bg güç ve 160 Nm tork üreten 3 silindir turbo benzinli 1.0 TCe motor seçenekleriyle satılmaktadır. 1.0 TCe motorun benzin/LPG'li versiyonu da bulunmakta ve LPG de 100 bg güç ve 170 Nm tork üretmektedir.
2021 Eylül Renault Yeni Clio Kampanyalı Sıfır Araç Fiyat Listesi
2021 model Renault Yeni Clio, 65 bg güç ve 95 Nm tork üreten 3 silindirli atmosferik 1.0 SCe ve 90 bg güç ve 160 Nm tork üreten 3 silindir turbo benzinli 1.0 TCe motor seçenekleriyle satılmaktadır. 1.0 TCe motorun benzin/LPG'li versiyonu da bulunmakta ve LPG de 100 bg güç ve 170 Nm tork üretmektedir.
Renault Yeni Clio 1.0 SCe'de5 ileri manuel, Renault Yeni Clio 1.0 TCe'de ise 6 ileri manuel ve X-Tronic şanzıman kullanılmaktadır.
Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel 169.900 169.900 169.900
Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 bg Benzin Manuel 191.900 184.900 184.900
Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 200.000 200.000 200.000
Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 210.900 210.900 210.900
Renault İcon Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 231.600 231.600 231.600
2021 Eylül Toyota RAV4 Hybrid Sıfır Araç Fiyat Listesi
Toyota RAV4 Hybrid 4x4 Flame e-CVT Benzin Otomatik 607.850 607.850 607.850
Toyota RAV4 Hybrid 4x4 Passion e-CVT Benzin Otomatik 706.300 706.300 706.300
Toyota RAV4 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT Benzin Otomatik 743.400 743.400 743.400
Toyota RAV4 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT Benzin Otomatik 743.400 743.400 743.400