Fiat Egea Cross, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea HB, Fiat Egea kampanyası mest etti! Sıfır otomobil 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle!

Koronavirüs salgınının otomotiv piyasasındaki etkisi devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak yükselmesinden şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek mecburiyetinde kaldı. Bu süreçte birtakım otomotiv şirketleri ideal kampanyalar yaparak, pazarının hareketlenmesini sağlıyor. Ancak mayıs ayının sona ermesiyle eş güdümlü bu kampanyalar da sona erebilir. Eylül ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Eylül ayında 154.600 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Eylül ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.
2021 Eylül Fiat Kampanyası Detayları
Eylül ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Eylül ayında 154.600 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Eylül ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.
%50 ÖTV dilimindeki nadir SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Eylül ayı kampanyası kapsamında 20.000 Tl indirimle 259.900 TL fiyatla satın alabilirsiniz. Diğer Fiat 500 X modellerinde ise 30.000 TL kampanya indirimi uygulanıyor.
Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Hybrid Manuel modeline 172.900 TL fiyatla sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda kampanya kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından yararlanabilirsiniz.