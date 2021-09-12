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    • Ekonomi
    • 13.09.2021 08:52
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    • 13.09.2021 08:52
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    Fiat Egea Cross, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea HB, Fiat Egea kampanyası mest etti! Sıfır otomobil 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle!

    Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde vasıta kampanyalarının da son günleri yaklaşıyor. İşte otomotiv firmalarının yaptığı, en ideal sıfır vasıta kampanyaları... Eylül ayında sıfır km Fiat modelleri kaç lira oldu? Fiat modelleri ne kadar? Eylül ayı Fiat fiyatları kaç para? Fiat fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz? Fiat Egea Cross, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea HB, Fiat Egea SW, Fiat 500X , Fiat 500L, Fiat 500, 500 L Wagon, Fiat Panda otomobillerine, Fiat Fiorino, Fiat Doblo, Fiat Pratico ve Fiat Ducato ticari modellerine ait kampanyalı fiyat listeleri...

    takvim.com.tr
    Sıfır kilometre otomobil almak isteyenlere 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle!

    Koronavirüs salgınının otomotiv piyasasındaki etkisi devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak yükselmesinden şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek mecburiyetinde kaldı. Bu süreçte birtakım otomotiv şirketleri ideal kampanyalar yaparak, pazarının hareketlenmesini sağlıyor. Ancak mayıs ayının sona ermesiyle eş güdümlü bu kampanyalar da sona erebilir. Eylül ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Eylül ayında 154.600 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Eylül ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.

    2021 Eylül Fiat Kampanyası Detayları

    Eylül ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Eylül ayında 154.600 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Eylül ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.

    %50 ÖTV dilimindeki nadir SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Eylül ayı kampanyası kapsamında 20.000 Tl indirimle 259.900 TL fiyatla satın alabilirsiniz. Diğer Fiat 500 X modellerinde ise 30.000 TL kampanya indirimi uygulanıyor.

    Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Hybrid Manuel modeline 172.900 TL fiyatla sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda kampanya kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından yararlanabilirsiniz.

        Fiat Egea Cross, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea HB, Fiat Egea SW, Fiat 500X , Fiat 500L, Fiat 500, 500 L Wagon, Fiat Panda, Fiat Fiorino, Fiat Doblo, Fiat Pratico ve Fiat Ducato'nun tüm modellerine ait Eylül ayı fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz.

        Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 184.900 184.900 184.900

        Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP 211.900 211.900 211.900

        Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 221.900 221.900 221.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 193.900 193.900 193.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP 220.900 220.900 220.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP 230.900 230.900 230.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP 299.900 250.300 250.300

        Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP 207.900 207.900 207.900

        Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP 280.900 234.300 234.300

        Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 309.900 258.600 258.600
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        Haberler Ekonomi Fiat Egea Cross, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea HB, Fiat Egea kampanyası mest etti! Sıfır otomobil 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle!
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