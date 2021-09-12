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    • Ekonomi
    • 13.09.2021 08:45
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    • 13.09.2021 08:46
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    PTT’den 992 TL! Maddi yardıma ihtiyacı olan vatandaşların... Başvuran anında parayı alıyor!

    PTT'den vatandaşlara para yardımı yapılıyor. Başvuranlar ödemeden yararlanabilecek. Maddi yardım etmeye gereksinimi olan kişilerin desteklenmesi amacıyla devlet doğrultusundan pek çok kalemde yardım veriliyor. Türkiye, sosyal bir devlet olarak gereksinim sahibi kişilerin gereksinimlerinin karşılanması ve daha iyi bir hayat standardı elde etmeleri amacıyla destek yardımları sunuyor. Bu yardımların pek fazlası bilinmiyor. Başvuru yapılması durumunda direkt hesaba ödeme yapılıyor. Bu kapsamda SGK doğrultusundan sunulan birtakım destekler bulunuyor. Yapılacak kolay bir sorgulama ile destek kapsamında yer alınıp alınmadığı öğrenilebilir.

    takvim.com.tr
    Başvuran anında parayı alıyor! PTT’den 992 TL!

    Ülkemizde gereksinim sahibi olan kişilerin parasal olarak desteklenmesi amacıyla sonsuz destek uygulaması bulunuyor. Bu programların bazıları vatandaşlar doğrultusundan pek bilinmiyor ve destekten yararlanılması olası olmuyor. Bu programlara müracaat yapıldığı taktirde direkt ödeme yapılabiliyor. Yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası gibi destek ödemeleri bulunuyor. Bunlardan en fazla kullanılan ise evde bakım maaşıdır. Temel gereksinimlerini gideremeyecek halde olan ve başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin yakınlarına verdiği yardımdır. 2021 senesinde 1.798 TL yardım verilmektedir.

    Sorgulama Nasıl Yapılır?

    e-devlet üstünden yapılacak sorgulama ile alınacak bilgisine ulaşılabilir. e-devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne 'SGK şahıs' ödemeleri yazıp açılan bölümdeki sorgulama kısmına tıklayın, şayet adınıza bir ödeme varsa burada gözükecektir.

    Çeyiz Desteği

    Yeni evlenecek olan çiftlere sunulan bir destek paketidir. Evlilik ödeneği olarak da bilinmektedir. Evliliğin ağır masraflarının altından kalkılması amacıyla ortaya çıkartılan bu destek eşya ve düğün masraflarının karşılanmasına yönelik kullanılabiliyor.

    Bankadaki çeyiz hesabından en az 3 sene birikim yapılmış olması gerekiyor, bunun yanı sıra 27 yaşından evvelce de evlenilmesi şart. Çeyiz hesabından 5 senede 48 bin TL'ye biriktiren, 12 bin TL'lik devlet katkısını almaya hak kazanıyor.

        PTT'den Yapılan Ödemeler

        -Evde Bakım Maaşı

        Temel gereksinimlerini gideremeyecek halde olan ve başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin yakınlarına verdiği yardımdır. 2021 senesinde 1.798 TL yardım verilmektedir.

        -Yaşlılık Aylığı

        65 yaş ve üstündeki vatandaşlara 2021 senesinde 828 TL destek verilmektedir.

        -Engelli Maaşı

        Engelli vatandaşlara yönelik destek programıdır. Ödenen oran bireyin engel seviyesine göre belirlenmektedir. Engel seviyesi yüzde 40-69 arasında olan bir şahsa 662 TL, engel seviyesi yüzde 70 ve üstünde imkan 992 TL aylık ödeme yapılmaktadır.

        PTT aracılığı ile sunulan yardımlardan bir öteki de yolluk ödemesidir. Bu ödemeden tıbbi sebeplerden kaynaklı varolduğu şehirden değişik bir şehre gitmek mecburiyetinde kalan sigortalı, sigortalının annesi, babası, eş ve çocukları yararlanabiliyor.

        -Emzirme Parası

        Anne ya da babanın SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemesi yapmış olması gerekiyor. Ödemeden yararlanabilmek amacıyla SGK'ya müracaat yapılması gerekiyor.
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