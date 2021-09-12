PTT’den 992 TL! Maddi yardıma ihtiyacı olan vatandaşların... Başvuran anında parayı alıyor!

Ülkemizde gereksinim sahibi olan kişilerin parasal olarak desteklenmesi amacıyla sonsuz destek uygulaması bulunuyor. Bu programların bazıları vatandaşlar doğrultusundan pek bilinmiyor ve destekten yararlanılması olası olmuyor. Bu programlara müracaat yapıldığı taktirde direkt ödeme yapılabiliyor. Yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası gibi destek ödemeleri bulunuyor. Bunlardan en fazla kullanılan ise evde bakım maaşıdır. Temel gereksinimlerini gideremeyecek halde olan ve başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin yakınlarına verdiği yardımdır. 2021 senesinde 1.798 TL yardım verilmektedir.
Sorgulama Nasıl Yapılır?
e-devlet üstünden yapılacak sorgulama ile alınacak bilgisine ulaşılabilir. e-devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne 'SGK şahıs' ödemeleri yazıp açılan bölümdeki sorgulama kısmına tıklayın, şayet adınıza bir ödeme varsa burada gözükecektir.
Çeyiz Desteği
Yeni evlenecek olan çiftlere sunulan bir destek paketidir. Evlilik ödeneği olarak da bilinmektedir. Evliliğin ağır masraflarının altından kalkılması amacıyla ortaya çıkartılan bu destek eşya ve düğün masraflarının karşılanmasına yönelik kullanılabiliyor.
Bankadaki çeyiz hesabından en az 3 sene birikim yapılmış olması gerekiyor, bunun yanı sıra 27 yaşından evvelce de evlenilmesi şart. Çeyiz hesabından 5 senede 48 bin TL'ye biriktiren, 12 bin TL'lik devlet katkısını almaya hak kazanıyor.