Başvuran anında parayı alıyor! PTT’den 992 TL! Maddi yardıma ihtiyacı olan vatandaşların...

PTT'den vatandaşlara para yardımı yapılıyor. Başvuranlar ödemeden yararlanabilecek. Maddi yardım etmeye gereksinimi olan kişilerin desteklenmesi amacıyla devlet doğrultusundan pek çok kalemde yardım veriliyor. Türkiye, sosyal bir devlet olarak gereksinim sahibi kişilerin gereksinimlerinin karşılanması ve daha iyi bir hayat standardı elde etmeleri amacıyla destek yardımları sunuyor. Bu yardımların pek fazlası bilinmiyor. Başvuru yapılması durumunda direkt hesaba ödeme yapılıyor. Bu kapsamda SGK doğrultusundan sunulan birtakım destekler bulunuyor. Yapılacak kolay bir sorgulama ile destek kapsamında yer alınıp alınmadığı öğrenilebilir.
Sorgulama Nasıl Yapılır?
e-devlet üstünden yapılacak sorgulama ile alınacak bilgisine ulaşılabilir. e-devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne 'SGK şahıs' ödemeleri yazıp açılan bölümdeki sorgulama kısmına tıklayın, şayet adınıza bir ödeme varsa burada gözükecektir.
Çeyiz Desteği
Yeni evlenecek olan çiftlere sunulan bir destek paketidir. Evlilik ödeneği olarak da bilinmektedir. Evliliğin ağır masraflarının altından kalkılması amacıyla ortaya çıkartılan bu destek eşya ve düğün masraflarının karşılanmasına yönelik kullanılabiliyor.
Bankadaki çeyiz hesabından en az 3 sene birikim yapılmış olması gerekiyor, bunun yanı sıra 27 yaşından evvelce de evlenilmesi şart. Çeyiz hesabından 5 senede 48 bin TL'ye biriktiren, 12 bin TL'lik devlet katkısını almaya hak kazanıyor.