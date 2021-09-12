Başvuran anında parayı alıyor! PTT’den 992 TL! Maddi yardıma ihtiyacı olan vatandaşların...

Çeyiz Desteği

Yeni evlenecek olan çiftlere sunulan bir destek paketidir. Evlilik ödeneği olarak da bilinmektedir. Evliliğin ağır masraflarının altından kalkılması amacıyla ortaya çıkartılan bu destek eşya ve düğün masraflarının karşılanmasına yönelik kullanılabiliyor.

Bankadaki çeyiz hesabından en az 3 sene birikim yapılmış olması gerekiyor, bunun yanı sıra 27 yaşından evvelce de evlenilmesi şart. Çeyiz hesabından 5 senede 48 bin TL'ye biriktiren, 12 bin TL'lik devlet katkısını almaya hak kazanıyor.