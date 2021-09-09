TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nda gökyüzü şenlendi

ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen, TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nda lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlarından oluşan 80 takımdan 13'ü yarışmanın 9. gününde roketlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşliğinde gökyüzüne ateşledi.

Gençlerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırmayı amaçlayan Roket Yarışması'nda lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katıldığı Roket Yarışmasına başvurann 544 takımdan finale kalan 80 takım 12 gün boyunca kıyasıya mücadele ediyor. Bakan Varank ve TEKNOFEST Başkanı Bayraktar, Roket Yarışması'nın 9. gününde roketi fırlatılacak takımların masalarını ziyaret ettiler. takım liderleri ile görüştü.