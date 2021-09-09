Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan umut veren açıklama: Dolar rezervleri arttı, enflasyon ise...

YATIRIM İŞTAHI ÇOK YÜKSEK

Son döneme ilişkin gelişmeleri anlatırken yatırımlara özel bir vurgu yapan Kavcıoğlu, ikinci çeyreğe ilişkin açıklanan verilerin, özellikle makine-teçhizat yatırımlarında daha belirgin olmak üzere, yatırımların büyümeye önemli oranda katkı verdiğini gösterdiğine dikkati çekti. Kavcıoğlu, TCMB olarak yaptıkları çalışmaların firmaların yatırım iştahının yüksek olduğunu gösterdiğinin altını çizerek, "Son dönemde yapılan anketlerde, firmalarımız inşaat sektörü dışında kalan tüm sektörlerde faaliyeti/üretimi kısıtlayan unsurlar arasında mali imkânsızlıklar veya finansal sorunların payının azaldığını gösteriyor. Üçüncü çeyrekte de firmaların istihdam beklentisinin iyileşmeye devam ettiğini, yatırım eğiliminin ise ana sektörler genelinde güçlü seyrettiğini memnuniyetle gözlemliyoruz" diye konuştu.