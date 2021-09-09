Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan umut veren açıklama: Dolar rezervleri arttı, enflasyon ise...

Son dakika haberi... Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini belirten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.
ENFLASYONUN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ
SABAH'ta yer alan habere göre, Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Para Politikası, Enflasyon ve Yatırımlar" başlığı altında düzenlenen hibrit toplantıdaki konuşmasında Türkiye'de makroekonomik görünüm hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ağustosta TÜFE'deki artışa karşılık, çekirdek enflasyonun 0.46 puan gerileyerek yüzde 16.76'ya indiğini kaydeden Kavcıoğlu, "Ağustos ayında yıllık enflasyon gıda grubunda oldukça belirgin artarken hizmet grubunda sınırlı bir miktar yükseldi, diğer ana gruplarda ise geriledi. Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.