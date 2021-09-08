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    • Ekonomi
    • 08.09.2021 19:57
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    • 08.09.2021 19:57
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    8 Eylül borsada değer kazanan hisseler belli oldu! Borsa İstanbul BIST en fazla değer kazanan ve kaybeden hisseler hangileri?

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları açıklandı. 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. Peki, 8 Eylül Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    AA
    8 Eylül borsada değer kazanan hisseler belli oldu! Borsa İstanbul BIST en fazla değer kazanan ve kaybeden hisseler hangileri?

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
    RTA Laboratuvarları 25,44 24,44 4,09
    İhlas Holding 0,61 0,59 3,39
    Aksa 19,03 18,43 3,26
    Erbosan 127,30 123,90 2,74
    Türkiye Sigorta 5,03 4,90 2,65
    Enka İnşaat 10,45 10,36 0,87
    Doğuş Otomotiv 28,72 28,54 0,63
    Zorlu Enerji 1,66 1,65 0,61
    Gözde Girişim 6,25 6,23 0,32
    Tofaş Oto Fabrikası 44,24 44,10 0,32
    Turkcell 15,94 15,93 0,06

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
    Borusan Mannesmann 24,56 25,72 -4,51
    Net Holding 4,58 4,79 -4,38
    Borusan Yatırım Pazarlama 411,70 430,00 -4,26
    İndeks Bilgisayar 6,37 6,65 -4,21
    Nuh Çimento 35,02 36,48 -4,00
    Odaş Elektrik 1,45 1,51 -3,97
    Kordsa Teknik Tekstil 23,60 24,56 -3,91
    Eczacıbaşı Yatırım 42,32 44,04 -3,91
    Esenboğa Elektrik 34,36 35,72 -3,81
    Hedef Girişim 2,81 2,92 -3,77
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,31 1,36 -3,68
    Bera Holding 9,94 10,29 -3,40
    Garanti Bankası 9,41 9,73 -3,29
    Akbank 5,64 5,83 -3,26
    İş Yatırım Menkul Değerler 14,21 14,67 -3,14
    İpek Doğal Enerji 12,13 12,52 -3,12
    Netaş Telekomünikasyon 17,30 17,85 -3,08
    İş Finansal Kiralama 2,95 3,04 -2,96
    MLP Sağlık 25,60 26,36 -2,88
    Türk Traktör 162,10 166,90 -2,88

    Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

    (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
    Garanti Bankası 2.105.563.106
    Türk Hava Yolları 871.238.915
    Yapı ve Kredi Bankası 547.596.356
    Akbank 468.401.688
    Kardemir (D) 462.151.648
    Tüpraş 452.252.131
    Şişe Cam 413.864.928
    Petkim 393.455.808
    Koza Altın 328.964.677
    Ereğli Demir Çelik 327.630.899
    Türkiye Sigorta 313.114.211
    SASA Polyester 298.552.573
    İş Bankası (C) 286.751.328
    RTA Laboratuvarları 286.578.764
    Koç Holding 230.300.941
    Arçelik 225.646.982
    Koza Madencilik 222.932.861
    Vakıflar Bankası 185.797.150
    Emlak Konut GMYO 172.657.895
    ASELSAN 166.823.198

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    Haberler Ekonomi 8 Eylül borsada değer kazanan hisseler belli oldu! Borsa İstanbul BIST en fazla değer kazanan ve kaybeden hisseler hangileri?
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