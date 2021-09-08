8 Eylül borsada değer kazanan hisseler belli oldu! Borsa İstanbul BIST en fazla değer kazanan ve kaybeden hisseler hangileri?

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|25,44
|24,44
|4,09
|İhlas Holding
|0,61
|0,59
|3,39
|Aksa
|19,03
|18,43
|3,26
|Erbosan
|127,30
|123,90
|2,74
|Türkiye Sigorta
|5,03
|4,90
|2,65
|Enka İnşaat
|10,45
|10,36
|0,87
|Doğuş Otomotiv
|28,72
|28,54
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,66
|1,65
|0,61
|Gözde Girişim
|6,25
|6,23
|0,32
|Tofaş Oto Fabrikası
|44,24
|44,10
|0,32
|Turkcell
|15,94
|15,93
|0,06
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|24,56
|25,72
|-4,51
|Net Holding
|4,58
|4,79
|-4,38
|Borusan Yatırım Pazarlama
|411,70
|430,00
|-4,26
|İndeks Bilgisayar
|6,37
|6,65
|-4,21
|Nuh Çimento
|35,02
|36,48
|-4,00
|Odaş Elektrik
|1,45
|1,51
|-3,97
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,60
|24,56
|-3,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,32
|44,04
|-3,91
|Esenboğa Elektrik
|34,36
|35,72
|-3,81
|Hedef Girişim
|2,81
|2,92
|-3,77
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,31
|1,36
|-3,68
|Bera Holding
|9,94
|10,29
|-3,40
|Garanti Bankası
|9,41
|9,73
|-3,29
|Akbank
|5,64
|5,83
|-3,26
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,21
|14,67
|-3,14
|İpek Doğal Enerji
|12,13
|12,52
|-3,12
|Netaş Telekomünikasyon
|17,30
|17,85
|-3,08
|İş Finansal Kiralama
|2,95
|3,04
|-2,96
|MLP Sağlık
|25,60
|26,36
|-2,88
|Türk Traktör
|162,10
|166,90
|-2,88
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.105.563.106
|Türk Hava Yolları
|871.238.915
|Yapı ve Kredi Bankası
|547.596.356
|Akbank
|468.401.688
|Kardemir (D)
|462.151.648
|Tüpraş
|452.252.131
|Şişe Cam
|413.864.928
|Petkim
|393.455.808
|Koza Altın
|328.964.677
|Ereğli Demir Çelik
|327.630.899
|Türkiye Sigorta
|313.114.211
|SASA Polyester
|298.552.573
|İş Bankası (C)
|286.751.328
|RTA Laboratuvarları
|286.578.764
|Koç Holding
|230.300.941
|Arçelik
|225.646.982
|Koza Madencilik
|222.932.861
|Vakıflar Bankası
|185.797.150
|Emlak Konut GMYO
|172.657.895
|ASELSAN
|166.823.198