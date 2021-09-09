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    • Ekonomi
    • 10.09.2021 08:29
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    • 10.09.2021 08:29
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    Bankaların 10 Eylül güncel faiz oranları bomba gibi patladı! Nakite ihtiyaç duyanlar! %1,37, %1,38 TEB, Garanti, ING, İş Bankası...

    %1,37, %1,38 TEB, Garanti, ING, İş Bankası konut ve taşıt kredileri merak ediliyor. Taşıt ve konut kredisinde bankalar resmen yarışa girdi. Geniş ödeme planları ve ideal faiz oranları ile pek çok vatandaşa ev ya da araba alma olanağı doğdu. İşte taşıt ve konut kredisi faiz oranları… Konut kredisinde satın alınan husustlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alıncak husust üstüne kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin sonrasında ipotek kaldırılır. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor.

    takvim.com.tr
    Bomba gibi patladı! %1,37, %1,38 TEB, Garanti, ING, İş Bankası...

    Nakite gereksinim duyan vatandaşlar bankalara giderek kredi çekmeye devam ediyor. Bankalar müşterilerinin dikkatini çekebilmek amacıyla her gün yeni kampanyalar hazırlıyor. Bütün bankalar Konut ve taşıt faiz oranlarını açıkladı. en düşük faiz oranlarını merak eden vatandaşlar bütçelerine göre en ideal bankaları araştırıyor. Sizler amacıyla ilk önce bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını ve ödeme planlarını araştırdık. Yaptığımız bu hesapla bir taşıt kredisi çektiğinizde geri ödemeniz gereken parayı gösterecek. Siz de bu hesap üzerinden faiz oranlarını öneme alarak hesaplama gerçekleştirebilirsiniz.

    Konut kredi faiz oranları

    Vakıfbank %1,37 1702 TL 205.918,00 TL

    Ziraat Bankası %1,37 1702 TL 204.754,24 TL

    İş Bankası %1,38 1710 TL 207.399,00 TL

    TEB %1,41 1732 TL 209.742,54 TL

    Akbank %1,37 1702 TL 206.094,50 TL

    Garanti %1,46 1771 TL 214.253,40 TL

    ING bank %1,49 1794 TL 217.129,10 TL

    Yapı kredi %1,37 1702 TL 206,054,00 TL

        Taşıt kredisi faiz oranları

        Akbank %1,61 – 2623 TL – 63.220,26 TL

        Garanti %1,66 – 2641 TL – 63.650,34 TL

        Yapı kredi %1,59 – 2616 TL – 63.035,92 TL

        Vakıfbank %1,50 – 2584 TL – 62.266,96 TL

        Ziraat Bankası %1,59 – 2616 TL- 63.035,92 TL

        İş Bankası %1,55 – 2601 TL – 62.693,68 TL

        Al Baraka %1.50 – 2584 TL – 62.266,96 TL

        TEB %1,61 – 2623 TL -63.207,76 TL

        Konut Kredisi Nedir?

        Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış husust alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alıncak husustun ipoteği alınarak ya da satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Hem de sahip olunan husust kredisi borcunun daha ideal faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere diğer bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da tanınan Refinansman Kredileridir.

        2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile bütün husust kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 seneye kadar uzayabilmektedir.

        Konut kredisinde satın alınan husustlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alıncak husust üstüne kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin sonrasında ipotek kaldırılır.

        Konut kredisi tutarı krediye husus gayrimenkulün tespit edilen sayısal değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; uzman sayısal değeri 100.000 TL olan bir evi satın alabilmek amacıyla kullanılabilecek maksimum husust kredisi tutarı 75.000 TL'dir.

        Konut kredisi veren bankalar sabit ya da parametre faiz uygulayabilir. Türkiye'de yapılan husust kredisi faizleri genelde sabittir. Yani, kredinin vadesi süresince ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli husust kredilerinde vadesinden evvelce kredinin kapanması halinde %2 erken kapama komisyonu ödenir.

            Taşıt Kredisi Nedir?

            Otomobil, ticari araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankaların çeşitli seçeneklerle sunduğu kredi hizmetidir. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor. Bunların en başında da aracın yaşı gelir. Eğer taşıt kredisi kullanacaksanız ve bunu ikinci el araç için çekecekseniz; alacağınız arabanın yaşının maksimum 5 olması gereklidir.
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            Haberler Ekonomi Bankaların 10 Eylül güncel faiz oranları bomba gibi patladı! Nakite ihtiyaç duyanlar! %1,37, %1,38 TEB, Garanti, ING, İş Bankası...
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