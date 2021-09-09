Bankaların 10 Eylül güncel faiz oranları bomba gibi patladı! Nakite ihtiyaç duyanlar! %1,37, %1,38 TEB, Garanti, ING, İş Bankası...

Nakite gereksinim duyan vatandaşlar bankalara giderek kredi çekmeye devam ediyor. Bankalar müşterilerinin dikkatini çekebilmek amacıyla her gün yeni kampanyalar hazırlıyor. Bütün bankalar Konut ve taşıt faiz oranlarını açıkladı. en düşük faiz oranlarını merak eden vatandaşlar bütçelerine göre en ideal bankaları araştırıyor. Sizler amacıyla ilk önce bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını ve ödeme planlarını araştırdık. Yaptığımız bu hesapla bir taşıt kredisi çektiğinizde geri ödemeniz gereken parayı gösterecek. Siz de bu hesap üzerinden faiz oranlarını öneme alarak hesaplama gerçekleştirebilirsiniz.
Konut kredi faiz oranları
Vakıfbank %1,37 1702 TL 205.918,00 TL
Ziraat Bankası %1,37 1702 TL 204.754,24 TL
İş Bankası %1,38 1710 TL 207.399,00 TL
TEB %1,41 1732 TL 209.742,54 TL
Akbank %1,37 1702 TL 206.094,50 TL
Garanti %1,46 1771 TL 214.253,40 TL
ING bank %1,49 1794 TL 217.129,10 TL
Yapı kredi %1,37 1702 TL 206,054,00 TL