Bankaların 10 Eylül güncel faiz oranları bomba gibi patladı! Nakite ihtiyaç duyanlar! %1,37, %1,38 TEB, Garanti, ING, İş Bankası...

Konut Kredisi Nedir?

Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış husust alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alıncak husustun ipoteği alınarak ya da satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Hem de sahip olunan husust kredisi borcunun daha ideal faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere diğer bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da tanınan Refinansman Kredileridir.

2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile bütün husust kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 seneye kadar uzayabilmektedir.

Konut kredisinde satın alınan husustlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alıncak husust üstüne kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin sonrasında ipotek kaldırılır.

Konut kredisi tutarı krediye husus gayrimenkulün tespit edilen sayısal değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; uzman sayısal değeri 100.000 TL olan bir evi satın alabilmek amacıyla kullanılabilecek maksimum husust kredisi tutarı 75.000 TL'dir.

Konut kredisi veren bankalar sabit ya da parametre faiz uygulayabilir. Türkiye'de yapılan husust kredisi faizleri genelde sabittir. Yani, kredinin vadesi süresince ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli husust kredilerinde vadesinden evvelce kredinin kapanması halinde %2 erken kapama komisyonu ödenir.