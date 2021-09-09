Son dakika: Noterlerde yeni dönem! Parmak izi yeterli olacak!



'2022'DE TÜM NOTERLERDE HAYATA GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ'

Bakan Gül ise noterlik hizmetleriyle ilgili çok önemli uygulamaya şahit olduklarını söyleyerek, "Artık yeni kimlik kartlarımızda çip uygulaması var. Burada da pilot olarak parmak iziyle kimlik doğrulaması uygulamasını başlatıyoruz. Saniyeler sürüyor. Vatandaş kimlik kartını getiriyor. Bu kimlik kartını bir başkası aldığında ya da farklı usulsüz birtakım işler yaparak, bir şekilde insan unsuru olan noterlikte işler yapıp mali, hukuki ve ticari anlamda bir başka vatandaşımıza zarar verebilirdi ama burada işlemi yapan kimse parmak iziyle doğrulayarak sistem bu anlamda güvenli bir işlemi tesis ediyor. Pilot uygulama olarak başlayan sistemin 2022 yılında tüm noterliklerde hayata geçmesini bekliyoruz. Tüm bu uygulamalarla güvenli ve hızlı işlemler yapılmış olacak" diye konuştu.