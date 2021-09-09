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    • Ekonomi
    • 10.09.2021 08:28
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    • 10.09.2021 08:28
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    Nakit ihtiyacınız varsa kaçmaz! Hemen onay veriliyor! 60.000 TL ve 36 ay geri ödemeli hemen ATM'ye yatıyor!

    Bu kredi kampanyası kapsamında 36 ay vadeli 60 bin liraya kadar kredi verildiği belirtildi. Bu kredi kampanyasına SMS, Bireysel İnternet Şubesi, Dialog, Mobil Bankacılık ve Web Sitesi üzerinden müracaat yapılabildiği belirtildi. Bununla eş güdümlü kredinin Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şubesi ve Dialog'tan hemen kullanabileceğiniz vurgulandı. Ziraat bankası kamu bankası olduğundan kaynaklı müracaat yapan emekli vatandaşlara hemen kredi imkânı sağlamaktadır. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite gereksinim duyan müşterilerine tanıttığı bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya parametre faiz programı ile alabildikleri bu hizmet; bütün bankalarca en çok 36 aya kadar taksitlendirilmektedir.

    takvim.com.tr
    Hemen onay veriliyor! Nakit ihtiyacınız varsa kaçmaz! 60.000 TL...

    Peş peşe açıklandı. 3 ay ödemesiz 60.000 TL, 36 ay vadeyle hemen hesaba yatıyor! Bankaların kredi verme şartlarından ilki kredi notudur. Kredi notu öneme alınarak bankalar onay vermektedir. Şayet sizlerde ihtiyac kredileri de dâhil tam kredilerden onay alabilmek istiyorsanız kredi notunu sorun etmeyen bankaların kredi kampanyalarına müracaat yapabilirsiniz. Kredi neticesi olumlu olan şahıslar hemen kredi tüketimi yapabilirler. 36 ay vadeye kadar bankalardan kredi kullanılabilir. Hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üstünde yer alan bulgular tarafında kısa mesaj yolu ile oluşturulan bir kredi müracaat türüdür.

    60.000 TL ve 36 ay geri ödemeli

    60.000 TL ve 36 ay geri ödemeli

        60.000 TL ve 36 ay geri ödemeli


        Hızlı Kredi Nedir?

        Diğer bir ismiyle online kredi olarak da bilinen hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda kısa mesaj yoluyla yapılan bir kredi başvuru türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek hızlı kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

        İlgili bankanız da başvurunuz üzerine hızlı bir şekilde Kredi Kayıt Bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine davet eder, eğer cevap olumsuzsa yine bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi başvurunuz neden olumsuz cevaplandığını öğrenmek isterseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.


        Kredi Kayıt Bürosu Nedir?

        Tarafınızca kullanılmış tüm kredi ve kredi kartlarının sicil kaydı puanı olarak düzenlenmiş halidir. İlk olarak başvurduğunuz kredinin aylık ödeme miktarına ve gelir düzeyine bakılır. Sonrasında ise kefil olduğunuz diğer ödemeler göz önüne alınarak puanınız belirlenir. Sürekli kredi başvurusu yaptığınız taktirde KKB puanınız düşer.

        Eğer ödemeleriniz düzensizse yine puanınız etkilenecektir. Kredi başvurusu yapıp olumlu cevap aldığınızda krediyi çekmezseniz, ufakta olsa profilinizde düşüş olacaktır. KKB puanınızı etkileyen bir başka etken ise SGK primlerinizin düzenli olarak ödenip ödenmediğidir. Hızlı kredi sistemine başvurmanız sonucunda KKB puanını etkileyeceğinizi unutmayın. İnternet kredisi veya SMS yoluyla başvurduğunuzda hızlı kredi başvurusu yapmış olursunuz. Bu kredi şeklinin en güzel yanı ise kefilsiz olmasıdır. Bazı bankalar bu tip kredilere masrafsız ve esnek taksit seçenekleri sağlıyor.

            İhtiyaç Kredisi Nedir?

            İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır.

            Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.
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            Haberler Ekonomi Nakit ihtiyacınız varsa kaçmaz! Hemen onay veriliyor! 60.000 TL ve 36 ay geri ödemeli hemen ATM'ye yatıyor!
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