Tüm bankalardan son dakika art arda faiz oranları duyurusu! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları bugün itibariyle yenilendi

Birçok banka 8 Eylül'ün gelmesi ile birlikte ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarındaki resmi sitelerinden duyurdu. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi almak isteyen birçok vatandaşımız 2021 yılının Eylül ayında gelen faiz oranları değişikliğinin ne kadar olduğunu merak etme etmektedir. Her banka kredi faiz oranlarını ayrı ayrı ilan etmiştir. Güncel kredi faiz oranlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlarımız internet üzerinden araştırma yapmaya başlamıştır. 8 Eylül 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finansbank, DenizBank, Yapı Kredi ve Akbank tarafından açıklanan ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi güncel faiz oranları şu şekildedir;
Güncel Akbank Kredi Faiz Oranları
Direkt kredi faiz oranı 1.50
İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.43
Taşıt kredisi faiz oranı 1.63
Konut kredisi faiz oranı 1.39
Güncel Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranları
Tüketici kredisi faiz oranı 1.51
Taşıt kredisi faiz oranı 1.61
Konut kredisi faiz oranı 1.37
Güncel Halkbank Kredi Faiz Oranları
İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.63
Taşıt kredisi faiz oranı 1.54
Konut kredisi faiz oranı 1.38
Güncel Vakıfbank Kredi Faiz Oranları
Konut kredisi faiz oranı 1.32
İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.59
Taşıt kredisi faiz oranı 1.50
Güncel Garanti BBVA Kredi Faiz Oranları
İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.69
Konut kredisi faiz oranı 1.46
Taşıt kredisi faiz oranı 1.69
Güncel İş Bankası Kredi Faiz Oranları
İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.65
Taşıt kredisi faiz oranı 1.65
Ev kredisi faiz oranı 1.41