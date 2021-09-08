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    • Ekonomi
    • 08.09.2021 17:02
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    • 08.09.2021 17:02
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    Tüm bankalardan son dakika art arda faiz oranları duyurusu! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları bugün itibariyle yenilendi

    2021 yılının Eylül ayına girilmesi ile eş güdümlü bankalarda faiz farklılığı yoluna gidildi. 8 Eylül’ün gelmesi ile eş güdümlü ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerindeki faiz oranları değiştirildi. Birçok vatandaş kredi faiz oranları ne kadar oldu? Güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadardır? 2021 kredi faiz oranları nedir? gibi merak ettikleri çoğu soruyor internet üzerinden incelemeye başladı. Biz de haberimizde bankalar doğrultusundan ilan edilen kredi faiz oranlarındaki son halini siz okuyucularımız amacıyla haberimizde derledik. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Vakıfbank, Halkbank, TEB Bankası, İş Bankası gibi çoğu bankadaki kredi faiz oranları ne kadardır?

    takvim.com.tr
    Tüm bankalardan son dakika art arda faiz oranları duyurusu!

    Birçok banka 8 Eylül'ün gelmesi ile birlikte ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarındaki resmi sitelerinden duyurdu. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi almak isteyen birçok vatandaşımız 2021 yılının Eylül ayında gelen faiz oranları değişikliğinin ne kadar olduğunu merak etme etmektedir. Her banka kredi faiz oranlarını ayrı ayrı ilan etmiştir. Güncel kredi faiz oranlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlarımız internet üzerinden araştırma yapmaya başlamıştır. 8 Eylül 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finansbank, DenizBank, Yapı Kredi ve Akbank tarafından açıklanan ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi güncel faiz oranları şu şekildedir;

    Güncel Akbank Kredi Faiz Oranları

    Direkt kredi faiz oranı 1.50

    İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.43

    Taşıt kredisi faiz oranı 1.63

    Konut kredisi faiz oranı 1.39

    Güncel Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranları

    Tüketici kredisi faiz oranı 1.51

    Taşıt kredisi faiz oranı 1.61

    Konut kredisi faiz oranı 1.37

    Güncel Halkbank Kredi Faiz Oranları

    İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.63

    Taşıt kredisi faiz oranı 1.54

    Konut kredisi faiz oranı 1.38

    Güncel Vakıfbank Kredi Faiz Oranları

    Konut kredisi faiz oranı 1.32

    İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.59

    Taşıt kredisi faiz oranı 1.50

    Güncel Garanti BBVA Kredi Faiz Oranları

    İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.69

    Konut kredisi faiz oranı 1.46

    Taşıt kredisi faiz oranı 1.69

    Güncel İş Bankası Kredi Faiz Oranları

    İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.65

    Taşıt kredisi faiz oranı 1.65

    Ev kredisi faiz oranı 1.41

        Güncel TEB Kredi Faiz Oranları

        İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.59

        Taşıt kredisi faiz oranı 1.61

        Konut kredisi faiz oranı 1.68

        Güncel QNB Finansbank Kredi Faiz Oranları

        İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.39

        Konut kredisi faiz oranı 1.69

        Taşıt kredisi faiz oranı 1.79

        Güncel Denizbank Kredi Faiz Oranları

        İhtiyaç kredisi faiz oranı 2.23

        Tüketici kredisi faiz oranı 2.35

        Mortgage kredi faiz oranı 1.58

        Taşıt kredisi faiz oranı 1.74

        Güncel Yapı Kredi Kredi Faiz Oranları

        İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.79

        Taşıt kredisi faiz oranı 1.59

        Konut kredisi faiz oranı 1.37


        Vadeli Mevduat Hesabı Ne Demek?

        Bankacılıkta, belirli bir vakit amacıyla para yatırılan hesaba vadeli mevduat hesabı adı verilir. Mevduat, bankaya yatırılan birikimler manasına gelir. Vadeli mevduat ise birikimlerin belli bir vakitliğine faiz kazanmasını ifade eder ve bu vakitye hesabın vadesi adı verilir.

        Vadeli hesaplar Türk Lirası ve döviz cinsinden olabilir. Vade seçenekleri çok detaylı olmakla eş güdümlü genel olarak 1 ay, 3 ay, 6 ay 12 ay ve 24 aydır. Söz hususu vadeler amacıyla ödenen senelik faiz oranları ve Türk Lirası ve başka döviz mevduatına ödenen faiz oranları değişikdır. Vadeli mevduata ödenen faizler pazar koşullarına göre belirlenir. Her banka değişik vadeler amacıyla değişik faiz oranları uygular.

        Yatırılan paranın bağlandığı vade sonucunda, hesapta tespit edilen ana para ve işleyen faizi ile eş güdümlü çekilebilir. Vade sonucunda hesap bakiyesi tamamiyle ya da kısmen çekilebilir, otomatik olarak vade yenilenmesi talimatı verilebilir ya da hesaba değişik bir vade tanımlanabilir.

        Vadeli mevduat hesabı yatırım ve birikim gerçekleştirmek amacıyla en basit ve avantajlı seçeneklerden biridir. Paranın bağlandığı vadenin erken çözülmemesi şartıyla, vadeli hesapta tespit edilen birikimler, işletilen faiz nedeniyle vakit içersinde değer kazanır. O amaçla Vadesiz hesaba yatırılan paralar her vakit çekilebilirken, vadeli mevduat hesabına yatırılan paralar vade sonucunda işleyen faiziyle eş güdümlü çekebilir. Vadeli hesap açmak amacıyla bankaların tespit ettiği en az tutar kadar para yatırmak gereklidir. Her bankanın Türk Lirası ve döviz cinsinden vadeli mevduat açtırabilmek tespit ettiği mimum tutar değişik olabilir. Hesabın vadesi uzadıkça ve yatırılan paranın miktarı arttıkça faiz getirisi de o kadar artar.

        Tasarrufların değerlendirilmesi ve ufak birikimlerden gelir elde etmek amacıyla uygun bir yatırım alternatifi olan vadeli mevduat hesapları hem müşteriler, hem bankalar ve hem de ülke ekonomisine katkıda bulunarak aniden çok hedefe hizmet eder;

        Para biriktirme ve değerlendirme yöntemlerinden biri olarak vadeli mevduat hesabı yatırımcılara risksiz ve basit gelir elde etme fırsatı sunar. Çalınma, kaybolma riskinden uzak banka güvencesinde saklanan birikimlerin bu sayede yatırıma dönüştürülerek gelir getirmesi ve enflasyona karşı değerinin korunması sağlanır.

        Bankalar mevduat hesaplarına yatırılan paralarla kendilerine kaynak sağlar ve bu kaynağı hem kredi alabilmek isteyen yatırımcılara kredi sunarak yatırıma çevirerek bankacılık hareketlerini sürdürmeye devam eder.

        Tasaruffların yükselmesi teşvik edilerek yastık altında atıl olarak saklanan birikimler ve kayıt dışı para ekonomiye kazandırılır, yükselen tasarruflar ise yatırımlara kaynak sağlayarak ülkenin kalkınmasını hızlandırır.
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