Türkiye’den istekte bulundular!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dost ve kardeş ülkelerden TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali düzenlemeleri için talepler aldıklarını belirterek, "Bu ülkelerin başında Ukrayna, Azerbaycan ve Endonezya geliyor. Listede daha çok ülke var" dedi. Körfez Pisti'ndeki yarışlar sırasında açıklamalarda bulunan Bayraktar, 4 yıldır düzenledikleri TEKNOFEST'in artık açık ara dünyadaki en büyük teknoloji yarışma platformu olduğunu vurguladı.

TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

Buradaki çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti: "Türkiye'den 10 yıl içinde onlarca farklı alanda dünyaya nispetle çok büyük girişimlerin çıkacağını düşünüyorum. Türk beyinlerinin dünyanın en büyük icatlarını Türkiye'den çıkarabilmesi için gerekli ekosistemi ve o kültürel dönüşümü hedefliyoruz. Ben bu dönüşümün gerçekleşeceğini düşünüyorum. 5-10 sene içinde de bunun net sonuçlarını göreceğimize inanıyorum." Selçuk Bayraktar dünyada artık en büyük dönüşüm rüzgarının teknoloji üzerinden geldiğine işaret etti. Gençlerin gönlünde yatan aslanı bulması gerektiğini söyleyen Bayraktar, onlara hedefleri doğrultusunda en iyi şekilde çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

İLKE İMZA ATILDI

TEKNOFEST kapsamında 4 yıldır gerçekleştirilen Teknoloji Yarışmaları binlerce gencin katılımıyla bu yıl 35 farklı kategoride düzenleniyor. Körfez Yarış Pisti'ndeki Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve bu yıl ilk kez düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda takımlar, hafta sonunda gerçekleştirilen final yarışları için mücadele etti.