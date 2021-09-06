Yabancı yatırımcının gözdesi Türkiye: 2 ayda 3 milyar dolar



YABANCI FIRSAT KOLLUYOR

Son dönemde piyasaya yabancı girişinin çok belirgin olduğuna dikkat çeken Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Özellikle BİST 30 hisselerine farklı farklı yabancı fonları giriyor. Kur tarafında suların biraz durulması da bunu etkiledi. Olumlu performans devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarını muhtemelen bu yıl bitmeden azaltmaya başlaması bekleniyor. Bunun dolar tarafına yansımasını izlemek lazım. Fed Başkanı Powell, varlık alımlarını azaltmayı ve faiz artırmayı kavramsal olarak ayrıştırarak bu söylemi dengeledi. Bu nedenle gelişen piyasalar ve TL iyi bir performans sergiliyor. Aynı zamanda yüksek seyreden enflasyondan dolayı, TCMB'nin erken gevşemeyeceğine yönelik piyasa inancı güçleniyor. Türk piyasası ucuz ve maliyetler giriş için çok uygun. Bu nedenle yabancı, özellikle BIST- 30 hisselerinde fırsat kollamayı sürdürecek. TL'nin durumu ise Fed ve TCMB politika dengesine bağlı olacak. Bu süreçte enflasyonda düşüş sağlanması, reel faiz pozisyonunun rahatlaması anlamında önemli olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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