Yabancı yatırımcının gözdesi Türkiye: 2 ayda 3 milyar dolar

Pandeminin etkisini en az hasarla atlatan ve bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 ile OECD'de en fazla büyüyen ikinci ülke olan Türkiye, son dönemdeki performansı ile yabancıların radarına girdi. Döviz rezervi 45 ayın, ekonomik güven endeksi 39 ayın en yüksek seviyesine çıkan, işsizliği 3 yılın, cari açığı ise 10 ayın en düşük seviyesine indiren Türkiye son iki ayda yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi.
1.9 MİLYAR $ SWAP'LA GİRDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, Merkez Bankası verilerine göre temmuz ve ağustosta Türkiye'ye net yabancı girişi, swaplarla birlikte 3 milyar dolara ulaştı. Sadece 4 haftaki giriş ise yaklaşık 900 milyon dolar oldu. Son iki ayda yabancılar swap kanalıyla 1.9, menkul kıymet ve tahvil kanalıyla ise 1.1 milyar dolarlık net giriş gerçekleştirdi.
4 HAFTADA 861 MİLYON DOLAR
Yurtdışında yerleşik kişiler, 27 Ağustos ile biten haftada net 43.1 milyon dolarlık hisse senedi, 60.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 11.3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı. Böylece son 4 haftada yurt dışında yerleşik kişilerin net alım tutarı hisse senedinde 515.2 milyon dolar, DİBS'te 334.3 milyon dolar ve şirket borçlanma senetlerinde 11.6 milyon dolar oldu. 4 haftadaki toplam giriş 861 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların hisse senedi portföyü 23.5 milyar dolarla 26 Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.