Selçuk Bayraktar açıkladı! TEKNOFEST için resmen sıraya gidiler!
TEKNOFEST sadece Türkiye'deki teknoloji severlerin değil dünyanın da ilgisini çekmeye devam ediyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'i isteyen ülkeleri tek tek açıkladı. Bayraktar, "Dost ve kardeş ülkelerden TEKNOFEST için talep var" dedi. İşte TEKNOFEST'e talip ülkeler!
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17'ncisi organize edilen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve ilk kez yapılan Liseler Arası Elektrikli Araç yarışları gençlerin heyecanına sahne olurken birbirinden farklı özelliklerdeki araçlar da vitrine çıktı.
TEKNOFEST 2021 kapsamında TÜBİTAK bu yıl EC Elektrikli Araç Yarışları'nın 17'ncisini gerçekleştiriyor. Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışları ise ilk kez yapılıyor. 36 takımın "en verimli araç" unvanını kazanabilmek hedefiyle rekabet ettiği liseler arası yarışma, dün ve bugün yarış pistinin "enerjisini" yükseltirken farklı özelliklerdeki araçlar izleyenlerin ilgisini çekti.
Yarışa katılan ekipler, araçlarının özelliklerini anlatırken, duydukları heyecanı da paylaştı.
"GELECEK, ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA"
Ankara Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Ömer Faruk Top, araçlarını 1,5 aylık sürede tamamladıklarını belirterek, "Aracımızı tamamen hafif materyallerden yaptık. Ayrıca aracımız en ekstrem koşullarda bile en az enerjiyi harcıyor, 220 voltla aracımız şarj oluyor. Herhangi bir ev prizi bu aracı şarj edebilir. Aracımız 100 kilometrede 2,5-3 lira yakıyor. Buradaki en verimli ve dayanıklı aracı yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Eyüp İlhan, 30-40 bin lira civarına mal ettikleri araçlarının, ruhsatı olsa trafiğe çıkacak kadar güvenli olduğunu söyledi.
450 kilogramlık araçlarını 4 aylık sürede tamamladıklarını bildiren İlhan, "Umuyorum ki yarışta başarı elde edeceğiz. Gelecek, elektrikli araçlarda olacak. Petrol bir yere kadar. Biz bu araçları ne kadar geliştirebilirsek milli teknoloji geleceğimize o kadar yön vermiş oluruz." diye konuştu.
"ARACIMIZ 100 KİLOMETREDE 1 LİRA YAKIYOR, BUNU 50 KURUŞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Öğrencisi Ömer Gander, arabalarını 50 bin liraya mal ettiklerini aktararak, "Aracımız 100 kilometrede 1 lira yakıyor, bunu 50 kuruşa düşürmek için çalışıyoruz. Dağları, denizleri aştık geldik, bu bizim için bir gurur." ifadelerini kullandı.
Denizli Çameli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kürşat Yellice, liseler arası en büyük aracı kendilerinin yaptığına işaret ederek, genellikle araçların küçük yapıldığını dile getirdi. Geliştirdikleri aracın aslında 4 kişilik olduğunu vurgulayan Yellice, şu bilgileri verdi: