Selçuk Bayraktar açıkladı! TEKNOFEST için resmen sıraya gidiler!

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Eyüp İlhan, 30-40 bin lira civarına mal ettikleri araçlarının, ruhsatı olsa trafiğe çıkacak kadar güvenli olduğunu söyledi.

450 kilogramlık araçlarını 4 aylık sürede tamamladıklarını bildiren İlhan, "Umuyorum ki yarışta başarı elde edeceğiz. Gelecek, elektrikli araçlarda olacak. Petrol bir yere kadar. Biz bu araçları ne kadar geliştirebilirsek milli teknoloji geleceğimize o kadar yön vermiş oluruz." diye konuştu.