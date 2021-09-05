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    • Ekonomi
    • 05.09.2021 22:16
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    • 05.09.2021 22:43
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    Son dakika: Ekonomide yeni yol haritası! 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Programı açıklandı

    Son dakika... 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Orta Vadeli Program'a göre; Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 9, 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Orta Vadeli Program açıklandı!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı onayıyla açıklanan Orta Vadeli Program'a göre; Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 9, 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.



    Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program'da yer alan detaylar şöyle;

    3 YILLIK BÜYÜME TAHMİNLERİ
    2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu programda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.



    İŞSİZLİK TAHMİNİNDE DÜŞÜŞ
    İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9.



        ENFLASYON ORANLARI DÜŞECEK
        Programda 2021 için enflasyon hedefi yüzde 16.2. 2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor.



        İHRACATTA REKOR ARTIŞ TAHMİNİ
        İhracattaki artışın yılın kalan aylarında sürmesi ve 2021 yılında ihracatın yüzde 24.4 oranında artarak 211 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

        İTHALATTA DÜŞÜŞ ÖNGÜRÜSÜ
        2021 yılında ithalatın yüzde 17.5 oranında artarak 258 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



        CARİ İŞLEMLER AÇIĞI
        2021 yılında cari işlemler açığının GSYH'ya oranının yüzde 2.6 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

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        Haberler Ekonomi Son dakika: Ekonomide yeni yol haritası! 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Programı açıklandı
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