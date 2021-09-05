Son dakika: Ekonomide yeni yol haritası! 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Programı açıklandı





İŞSİZLİK TAHMİNİNDE DÜŞÜŞ

İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9.