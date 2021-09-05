Son dakika: Ekonomide yeni yol haritası! 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Programı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı onayıyla açıklanan Orta Vadeli Program'a göre; Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 9, 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.
Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program'da yer alan detaylar şöyle;
3 YILLIK BÜYÜME TAHMİNLERİ
2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu programda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.
İŞSİZLİK TAHMİNİNDE DÜŞÜŞ
İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9.