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    • Ekonomi
    • 06.09.2021 20:11
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    • 06.09.2021 20:26
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    Moody's'ten Türkiye açıklaması: Katılım bankacılığının payı 5 yılda en az iki katına yükselecek

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi. Moody's'in açıklamasında, Türkiye’de 2020 yılının sonu itibarıyla toplam bankacılık varlıkları içerisinde katılım bankacılığının payının yüzde 7,1’e yükseldiği, 2019 yılının sonunda ise bu payın yüzde 5,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

    Moody’s’ten bankacılık sektörü için flaş öngürü!

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'deki bankacılık sektörü ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.



    Moody's tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de 2020 yılının sonu itibarıyla toplam bankacılık varlıkları içerisinde katılım bankacılığının payının yüzde 7,1'e yükseldiği, 2019 yılının sonunda ise bu payın yüzde 5,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.



    Açıklamada katılım bankacılığının büyümesinde destekleyici hükümet politikalarının ve düzenlemelerinin etkili olduğu, Türkiye'de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.
        Moody’s’ten bankacılık sektörü için flaş öngürü!
        Haberler Ekonomi Moody's'ten Türkiye açıklaması: Katılım bankacılığının payı 5 yılda en az iki katına yükselecek
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