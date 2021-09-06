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    • Ekonomi
    • 07.09.2021 08:59
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    • 07.09.2021 08:59
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    TMO Baldo, Osmancık fiyatı kaç TL, ne kadar oldu? Çeltik hasadı alım fiyatları 2021! Çeltik fiyatları ne kadar oldu?

    Milyonlarca kişi 6 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. 16:20'de başlayan toplantının ana gündeminde koronavirüs önlemleri eşliğinde açılan yüz yüze eğitim, yeni yasaklar vardı. Kabine Toplantısı'nın hemen ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Başkan Erdoğan Kabine toplantısında çeltik fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Çeltik hasadı için alım fiyatları ne kadar oldu? Baldo, osmancık fiyatları ne kadar? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Çeltik fiyatları ne kadar oldu? TMO Baldo, Osmancık fiyatı kaç TL, ne kadar oldu? Çeltik hasadı alım fiyatları 2021!

    Milyonlarca kişi 6 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. 16:20'de başlayan toplantının ana gündeminde koronavirüs önlemleri eşliğinde açılan yüz yüze eğitim, yeni yasaklar vardı. Kabine Toplantısı'nın hemen ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Başkan Erdoğan Kabine toplantısında çeltik fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Çeltik hasadı için alım fiyatları ne kadar oldu? Baldo, osmancık fiyatları ne kadar? İşte detaylar!

    Çeltik fiyatları ne kadar oldu? TMO Baldo, Osmancık fiyatı kaç TL, ne kadar oldu?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Çeltik hasadı için TMO'nun alım fiyatını belirledik. Ton başına Baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 400 lira Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır.

    PİRİNCİN İŞLENMESİ VE YAN ÜRÜNLERİ

    • Kırık taneler: Bir tam tanenin dörtte üçünden küçük olan pirinç taneleri. Pirinç unu yapımında ve evcil hayvan mamalarında kullanılır.

    • Pirinç kabuğu: Pirinç tanesini içine alan dış kaplama veya kabuk tabakası. Kabuk yenmez

    .• Pirinç kepeği: Pirincin üst tabakası. Tahıllarda, karışımlarda ve vitamin konsantrelerinde bir bileşendir ve pirinç kepeğinin gıda kalitesinde olmayan cinsleri hayvan yemlerinde kullanılır.

    • Pirinç kepeği yağı: Pirinç kepeğinden çıkartılan yüksek kaliteli bir yemeklik yağdır.

    • Pirinç unu: Öğütülmüş kabuksuz veya esmer pirinçtir. Alerjenik değildir ve bu da onu, glütene ve buğday unu ürünlerine karşı alerjisi bulunanlar için bir buğday alternatifi olarak çok değerli hâle getirir. Pirinç hamuru, cips ve başka aperatif yiyecekler ve kahvaltı amaçlı tahıl ürünleri üretilmek üzere tabaka hâline getirilebilir.

        ÇELTİK NEREDE YETİŞTİRİLİR?

        Çeltik yetiştiriciliği alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Vietnam sayılıyor. Türkiye ise dünyada çeltik yetiştiren ilk 50 ülke içinde kendine yer buluyor. Üretim alanı açısından 50. sıradaki Türkiye, tarımsal üretim bakımından ise 35. sırada bulunuyor. Ayrıca Türkiye, dünyada en yüksek çeltik verimi alan 6. ülke olması ile çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Çeltik yetiştiriciliği ülkemizde en çok Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Çorum, Çankırı, Sinop ve Kastamonu'da yapılıyor. Hemen hemen tüm coğrafi bölgelerde çeltik yetiştiriciliği yapılsa da, alan bakımından öncülüğü Marmara Bölgesi (Trakya) ve Karadeniz Bölgesi elinde tutuyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çeltik tarımı yayınına göre, ekinin gelişme sezonu 6 aydan daha uzun sürüyor. Çeltik yetiştiriciliği boyunca sıcaklık 25 derece ve altında olduğunda ekin daha iyi gelişiyor. Taze su ile sulama, hafif asitli toprak, alanı çeltik için çok daha elverişli hale getiriyor. Çeltik, geçirimsiz alt tabakaya sahip ağır topraklarda daha iyi yetişiyor. Çeltik yetiştiriciliği için toprak pH'ının 5.5 ile .7.5 arasında olması gerekiyor ancak çeltik pH'ı 3 ile 8 arasındaki topraklara da uyum gösterebiliyor. Tuzlu toprak ıslahı için özellikle tercih edilen ekin için, topraktaki eriyebilir tuz yoğunluğunun 600 ppm'in altında olması gerekiyor.

        ÇELTİK NASIL EKİLİR?

        Çeltik ekiminin art arda uzun yıllar yapılması verimi düşürülüyor. Uzmanlar 2-3 yıl çeltik yetiştiriciliğinin ardından tarlaya yem bitkileri ve baklagiller ekilmesini öneriyor. Arazi tesviyesi tesviye bıçağı, greyder veya lazerli tesviye aleti ile yapıldıktan sonra sonbaharda derin sürüm gerçekleştiriliyor. İlkbaharda tavaların yapılmasının ardından diskaro veya kazayağı vasıtasıyla arazi işleniyor.

        Dekara ortalama 15 kilogram küçük daneli, 17-18 kg orta daneli, 20 kg iri daneli tohum veriliyor. Metrekareye yaklaşık 500-600 adet tohum atılması öneriliyor. Tohumlama öncesinde, tohumlar 2 gün kadar su içinde çimlendiriliyor. Bu sırada fungusitlerle ilaçlama da yapılıyor.

        Ekim zamanı, ürünün çeşidine, hava ve sulama suyu sıcaklığına göre belirleniyor. Çeltik ekininin çimlenme ve fide döneminde 18-35 derece sıcaklık aralığında yetiştirilmesi gerekiyor. Ekimin yapılabilmesi için su sıcaklığının 12 derede olması ideal görülüyor.

        Çeltik ekimi için serpme, mibzerle ekme, fideleme yöntemleri tercih edilebiliyor. Ekim öncesinde tavaların bulandırılması ve tohum üstünde ince mil oluşması sağlanıyor. Tohumlar toprağa tutunduktan ortalama 3-4 gün sona tavadaki su boşaltılıyor, 5-6 gün sonra az miktarda su veriliyor.
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        Haberler Ekonomi TMO Baldo, Osmancık fiyatı kaç TL, ne kadar oldu? Çeltik hasadı alım fiyatları 2021! Çeltik fiyatları ne kadar oldu?
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