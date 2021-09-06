BJK Token fiyatı kaç lira? Beşiktaş Token nasıl alınır? Beşiktaş Token ne zaman çıkacak, ön satış başladı mı?

Siyah beyazlı taraftarların merak ve heyecanla beklediği Beşiktaş Token hakkında aramalar hız kazanmaya başladı. Beşiktaş JK resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla heyecan iyice körüklendi. Beşiktaş, taraftar token platformu Bitci ile sponsorluk anlaşmasına imza attığını duyurdu. Beşiktaş JK hesabından yapılan açıklamada, "Dünyanın öncü taraftar token platformu bitcicom ile imzaladığımız tribün isim hakkı sponsorluğu gereğince, Vodafone Park Güney Tribünü önümüzdeki üç yıl boyunca "Bitci Tribünü" olarak anılacaktır." denildi. Peki, Beşiktaş Token ne zaman çıkacak, ön satış başladı mı? BJK Token fiyatı kaç lira? Beşiktaş Token nasıl alınır? İşte detaylar!
BEŞİKTAŞ TOKEN NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye futbol ligi ekiplerinden Beşiktaş, taraftar token platformu Bitci ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Beşiktaş, Bitci ile el sıkışırken kripto para sektörü ile etkileşime giren üç büyükler arasına katıldı.
DEV ANLAŞMA
Türkiye liginin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş, Bitci ile sponsorluk anlaşmasına vardı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan duyuruda, öncü taraftar token platformu Bitci ile tribün ismi sponsorluğu anlaşmasına varıldığı belirtildi.