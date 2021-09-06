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    • Ekonomi
    • 07.09.2021 09:00
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    • 07.09.2021 09:00
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    BJK Token fiyatı kaç lira? Beşiktaş Token nasıl alınır? Beşiktaş Token ne zaman çıkacak, ön satış başladı mı?

    Siyah beyazlı taraftarların merak ve heyecanla beklediği Beşiktaş Token hakkında aramalar hız kazanmaya başladı. Beşiktaş JK resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla heyecan iyice körüklendi. Beşiktaş, yandaş token platformu Bitci ile sponsorluk anlaşmasına imza attığını duyurdu. Beşiktaş JK hesabından meydana getirilen açıklamada, "Dünyanın öncü taraftar token platformu bitcicom ile imzaladığımız tribün isim hakkı sponsorluğu gereğince, Vodafone Park güney Tribünü önümüzdeki üç yıl boyunca "Bitci Tribünü" olarak anılacaktır." denildi. Peki, Beşiktaş Token ne zaman çıkacak, ön satış başladı mı? BJK Token fiyatı kaç lira? Beşiktaş Token nasıl alınır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
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    Siyah beyazlı taraftarların merak ve heyecanla beklediği Beşiktaş Token hakkında aramalar hız kazanmaya başladı. Beşiktaş JK resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla heyecan iyice körüklendi. Beşiktaş, taraftar token platformu Bitci ile sponsorluk anlaşmasına imza attığını duyurdu. Beşiktaş JK hesabından yapılan açıklamada, "Dünyanın öncü taraftar token platformu bitcicom ile imzaladığımız tribün isim hakkı sponsorluğu gereğince, Vodafone Park Güney Tribünü önümüzdeki üç yıl boyunca "Bitci Tribünü" olarak anılacaktır." denildi. Peki, Beşiktaş Token ne zaman çıkacak, ön satış başladı mı? BJK Token fiyatı kaç lira? Beşiktaş Token nasıl alınır? İşte detaylar!

    BEŞİKTAŞ TOKEN NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Türkiye futbol ligi ekiplerinden Beşiktaş, taraftar token platformu Bitci ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Beşiktaş, Bitci ile el sıkışırken kripto para sektörü ile etkileşime giren üç büyükler arasına katıldı.

    DEV ANLAŞMA

    Türkiye liginin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş, Bitci ile sponsorluk anlaşmasına vardı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan duyuruda, öncü taraftar token platformu Bitci ile tribün ismi sponsorluğu anlaşmasına varıldığı belirtildi.

        BJK TOKEN FİYATI KAÇ LİRA? BEŞİKTAŞ TOKEN NASIL ALINIR?

        Beşiktaş JK fan token adına şu ana kadar en önemli gelişme Bitci sponsorluk anlaşması olarak kayıtlarda yer aldı. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş, fan token konusunu şu an için masada tutabilir.

        BİTCİ NEDİR?

        Çağdaş Holding'in CEO'su olan Burak Çağdaş Çağlar tarafından kurulan Bitci.com, kripto paraların ticaretinin yapıldığı bir Türk Kripto Para alım satım platformudur.

        Yerli bir girişim olarak kullanıcıya sunulan Bitçi ayrıca ilk ve tek Türk kendi blockchain sistemi olan ve bu sistemin ana parası $BITCI olan bir kripto paraya sahiptir.

        Firmanın merkezi Muğla Bodrum olarak görülüyor ve Bitçi'nin internet sitesinde de firmaya ait tüm veriler şeffaflıkla paylaşılmış. Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile anlaşmaları olan Bitçi Teknoloji'ye bu bankalardan para göndermek istenildiği zaman 7/24 otomatik olarak Bitci bakiyesine tutar gönderilebiliyor. Diğer bankalardan yaplan EFT işlemleri ise mesai saatleri içerisinde hesaba aktarılıyor.
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        Haberler Ekonomi BJK Token fiyatı kaç lira? Beşiktaş Token nasıl alınır? Beşiktaş Token ne zaman çıkacak, ön satış başladı mı?
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