Fiat 500X peynir ekmek gibi satılacak! Binlerce lira indirim 50.000 TL kredi kampanyası bayram ettirdi! İşte Fiat Eylül ayı fiyat listesi

Fiat 500X peynir ekmek gibi satılacak! 50.000 TL kredi... Fiat her bireyin merakla beklediği Eylül ayı fiyat listesini açıkladı. Yeni yayınlanan liste ile İtalyan otomotiv devi en çok satılan modeli Egea sedan'ın birtakım modellerinde 5 ila 7 bin TL arasında indirim uyguladı. Bilindiği üzere geçen ÖTV matrahında oluşturulan tekrar planlama ardından firma, çoğu modelinde 56 bin TL'ye varan indirim uygulamıştı. 2021 sıfır vasıta modelleri amacıyla hayranlarının karşısına güncellenmiş fiyat listesi ile çıktı. İşte 2021 model Egea sedan, Egea Cross, Egea HB, Egea SW, Panda, 500, Doblo güncel fiyat listesi...
Fiat 500X SUV Özellikleri ve Fiyatı
Fiat 500 Ailesi'nin SUV üyesi 500X yenilendi. Yeni Fiat 500X, donanım seçenekleriyle de daha yeni. Şimdi, daha da kişiselleştirilebilir hale gelen yeni Fiat 500X SUV, daha fazla teknoloji sunuyor. Ayrıca mevcut 1.6 dizel motora ilave olarak ürün gamına eklenen iki yeni benzinli motor seçeneği sunuyor.
Fiat 500X SUV'un dikkat çeken özelliklerini sıralayalım: Metalik, pastel ve çift renk seçenekleri sunuyor. Sürücüye daha iyi bir görüş alanı sunan Full LED ön ve LED arka aydınlatma grubu var. Yeni ön tampon ve diğer detaylarla yenilikçi tasarıma sahip. Yeni nesil tasarımlı çok fonksiyonlu direksiyon simidi var. Okunurluğu artırılmış yeni gösterge paneli ve güvenliği maksimize eden dinamik güvenlik paketi yer alıyor.
2021 Model Sıfır Fiat Eylül Ayı Fiyat Listesi
2021 Model Fiat Egea Sedan Eylül Ayı Yeni Fiyat Listesi
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95: 154.600
Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP: 205.900
Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP: 231.900
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 177.900
Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 204.900
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95: 214.900
Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 238.600
Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 191.900
Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 218.900
Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 228.900
Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 246.900