Fiat 500X peynir ekmek gibi satılacak! Binlerce lira indirim 50.000 TL kredi kampanyası bayram ettirdi! İşte Fiat Eylül ayı fiyat listesi

Fiat 500X SUV Özellikleri ve Fiyatı

Fiat 500 Ailesi'nin SUV üyesi 500X yenilendi. Yeni Fiat 500X, donanım seçenekleriyle de daha yeni. Şimdi, daha da kişiselleştirilebilir hale gelen yeni Fiat 500X SUV, daha fazla teknoloji sunuyor. Ayrıca mevcut 1.6 dizel motora ilave olarak ürün gamına eklenen iki yeni benzinli motor seçeneği sunuyor.

Fiat 500X SUV'un dikkat çeken özelliklerini sıralayalım: Metalik, pastel ve çift renk seçenekleri sunuyor. Sürücüye daha iyi bir görüş alanı sunan Full LED ön ve LED arka aydınlatma grubu var. Yeni ön tampon ve diğer detaylarla yenilikçi tasarıma sahip. Yeni nesil tasarımlı çok fonksiyonlu direksiyon simidi var. Okunurluğu artırılmış yeni gösterge paneli ve güvenliği maksimize eden dinamik güvenlik paketi yer alıyor.