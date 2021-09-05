Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.09.2021 08:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2021 08:44
    ABONE OL

    Fiat 500X peynir ekmek gibi satılacak! Binlerce lira indirim 50.000 TL kredi kampanyası bayram ettirdi! İşte Fiat Eylül ayı fiyat listesi

    Otomobil alabilmek isteyen ya da otomobilini değiştirmek isteyenler bir süredir otomobil markalarının kampanyalarını takip ediyor. İtalyan otomobil yapımcısı Fiat, vatandaşları mest edecek bir kampanya başlattı. Yeni otomobil alabilmek isteyen ya da otomobilini değiştirmek isteyenlere müjdeli haber Fiat'tan geldi. ÖTV düşse bile fiyatlar el yakmaya devam ederken, markalar kendi kampanyalarını kendileri hazırlamak halinde kaldı. Her ay değişik bir kampanyaya imza atan markalar Eylül ayında şaşırttı.

    30.000 TL indirim 50.000 TL kredi kampanyası bayram ettirdi!

    Fiat 500X peynir ekmek gibi satılacak! 50.000 TL kredi... Fiat her bireyin merakla beklediği Eylül ayı fiyat listesini açıkladı. Yeni yayınlanan liste ile İtalyan otomotiv devi en çok satılan modeli Egea sedan'ın birtakım modellerinde 5 ila 7 bin TL arasında indirim uyguladı. Bilindiği üzere geçen ÖTV matrahında oluşturulan tekrar planlama ardından firma, çoğu modelinde 56 bin TL'ye varan indirim uygulamıştı. 2021 sıfır vasıta modelleri amacıyla hayranlarının karşısına güncellenmiş fiyat listesi ile çıktı. İşte 2021 model Egea sedan, Egea Cross, Egea HB, Egea SW, Panda, 500, Doblo güncel fiyat listesi...

    Fiat 500X SUV Özellikleri ve Fiyatı

    Fiat 500 Ailesi'nin SUV üyesi 500X yenilendi. Yeni Fiat 500X, donanım seçenekleriyle de daha yeni. Şimdi, daha da kişiselleştirilebilir hale gelen yeni Fiat 500X SUV, daha fazla teknoloji sunuyor. Ayrıca mevcut 1.6 dizel motora ilave olarak ürün gamına eklenen iki yeni benzinli motor seçeneği sunuyor.

    Fiat 500X SUV'un dikkat çeken özelliklerini sıralayalım: Metalik, pastel ve çift renk seçenekleri sunuyor. Sürücüye daha iyi bir görüş alanı sunan Full LED ön ve LED arka aydınlatma grubu var. Yeni ön tampon ve diğer detaylarla yenilikçi tasarıma sahip. Yeni nesil tasarımlı çok fonksiyonlu direksiyon simidi var. Okunurluğu artırılmış yeni gösterge paneli ve güvenliği maksimize eden dinamik güvenlik paketi yer alıyor.

    2021 Model Sıfır Fiat Eylül Ayı Fiyat Listesi

    2021 Model Fiat Egea Sedan Eylül Ayı Yeni Fiyat Listesi

    Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95: 154.600

    Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP: 205.900

    Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP: 231.900

    Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 177.900

    Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 204.900

    Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95: 214.900

    Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 238.600

    Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 191.900

    Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 218.900

    Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 228.900

    Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 246.900

        2021 Model Fiat Egea Cross Eylül Ayı Yeni Fiyat Listesi

        Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 184.900

        Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP : 211.900

        Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP: 221.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP: 193.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP : 220.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 230.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 250.300

        Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP: 207.900

        Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 234.300

        Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 258.600

        2021 Model Fiat Egea HB Eylül Ayı Yeni Fiyat Listesi

        Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP: 176.900

        Fiat Egea Street 1.3 Multijet 95 HP: 213.900

        Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 185.900

        Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 212.900

        Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP: 222.900

        Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 245.300

        Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 199.900

        Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 226.900

        Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 236.000

        Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 253.600

        2021 Model Fiat Egea SW Eylül Ayı Yeni Fiyat Listesi

        Fiat Egea Street 1.3 M.Jet 95 HP: 221.900

        Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 220.900

        Fiat Egea Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 230.900

        Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 250.300

        Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 234.300

        Fiat Egea Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 242.700

        Fiat Egea Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 258.600

            2021 Model Fiat 500 Eylül Ayı Yeni Fiyat Listesi

            Fiat 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP: 196.900

            Fiat 500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP: 211.900

            Fiat 500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP: 216.900

            Fiat 500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP: 227.900

            2021 Model Fiat Panda Eylül Ayı Yeni Fiyat Listesi

            Urban 1.0 Hybrid 70 HP: 172.900 TL

            Cross 1.0 70 HP Hybrid: 181.900 TL

            Cross 4x4 0.9 85 HP: 207.900 TL

            Cross Plus 4x4 0.9 85 HP: 216.900 TL

            2021 Model Fiat Doblo Eylül Ayı Yeni Fiyat Listesi

            Fiat Doblo Panaroma Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 217.100

            Fiat Doblo Panaroma Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 226.100

            2021 Model Fiat Fiorino Eylül Ayı Yeni Fiyat Listesi

            Fiat Fiorino Cargo 1.3 M.Jet 95HP: 141.900

            Fiat Fiorino Cargo Plus 1.3 M.Jet 95HP: 147.900
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Gözler Beştepe’deki kritik kabine toplantısında
            Haberler Ekonomi Fiat 500X peynir ekmek gibi satılacak! Binlerce lira indirim 50.000 TL kredi kampanyası bayram ettirdi! İşte Fiat Eylül ayı fiyat listesi
                SON DAKİKA