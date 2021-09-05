Altın fiyatları hakkında flaş tahmin! Altın almalı mı satmalı mı? Ne zaman almalı? Altın fiyatları yükselecek mi?

Son dakika altın haberleri…Yılın son çeyreğinde piyasalar hareketlendi. Özellikle altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in açıklamalarıyla yön bulurken, yatırımcılar 'Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi' sorusuna yanıt arıyor. Bununla beraber Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu geldi.
İSLAM MEMİŞ: ALTIN FİYATLARI İÇİN ASIL KIRILMA FED SONRASI OLACAK
1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemeyen ons altın olduğunu belirten İslam Memiş, "Büyük ihtimalle Eylül'ün son haftası Fed'in faiz kararına kadar altın fiyatlarında bu yatay seyir korunabilir. Altın fiyatları için asıl yön kırılmasının Fed'in Eylül toplantısından sonra olabilir" dedi.
KISA VADEDE ALTIN İÇİN 1820 DOLAR SEVİYESİ ÖNE ÇIKIYOR
Kısa vadede 1800-1820 dolara aralığının öne çıktığını belirten uzman isim, "Ons altın için pozitif seyir korunmakta. Her fırsatta yükseliş istediğinde olan bir ons var karşımızda. 1825-1835 dolar seviyelerinin test edilme ihtimali yüksek" diye konuştu.