Son viraja girildi! Bu duyuru bekleniyordu! TOKİ'den yüzlerce ucuz fiyatlı daire müjdesi! 285 adet konut 120 ay vade ile satılıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi'nde yaptırılan 285 adet konutu satışa sundu. Konut satış ihalesine internet üzerinden online olarak katılmak isteyenler için kayıtlar 8 Eylül 2021 Salı günü saat 11.00'e kadar sürecek. TOKİ orta ve dar gelirli olan bireylerin ev sahibi olmaları amacıyla konutlar inşa eden bir kurumdur. Bu kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet verir. Her sene yaptığı yüzlerce konutla ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirir. Bunun amacıyla şahıslar konutlara müracaat yaparlar ve oluşturulan kurayla müracaat yapan şahıslar arasında ev sahibi olacak kişiler seçilir.
Aliağa TOKİ'de İhale 22 Eylül'de Yapılacak
TOKİ tarafından Aliağa'da yapılacak 2. Etap konutları için Yapım ihalesi süreci başladı. 759 konut, 16 ticari yapı ve 1 Camii yapımı ile altyapı ve çevre düzenlenmesi işi ihalesi 22 Eylül'de yapılacak.
"Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Aliağa'da yapacağı 2. Etap konutları için yapım ihalesi 22 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda 2020 yılı şubat ayında gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kuralarından sonra vatandaşların heyecanla beklediği 759 konutluk Aliağa 2.Etap TOKİ projesinde en önemli adım olan yapım ihalesinin tarihi belli oldu.
TOKİ'nin resmi internet sayfasında yer alan duyuruya göre; Samurlu Mahallesi sınırları içerisindeki 959 nolu parselde inşa edilecek konutların yapım ihalesi 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te Ankara'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.