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    • Ekonomi
    • 06.09.2021 08:54
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    • 06.09.2021 08:54
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    Son viraja girildi! Bu duyuru bekleniyordu! TOKİ'den yüzlerce ucuz fiyatlı daire müjdesi! 285 adet konut 120 ay vade ile satılıyor!

    TOKİ'den yüzlerce ucuz fiyatlı daire müjdesi! Son viraja girildi! Bu duyuru bekleniyordu! Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ile satılacak konutlar için 9 Eylül 2021 Perşembe günü saat 11.00'de İstanbul Halkalı'daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ile İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonunda açık artırma düzenlenecek. Açık artırmaya salondan katılmak için kayıtlar müzayede günü 8.30 - 10.30 saatleri arasında yapılacak.

    takvim.com.tr
    TOKİ’den yüzlerce ucuz fiyatlı daire müjdesi! 285 adet konut 120 ay vade ile satılıyor!

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi'nde yaptırılan 285 adet konutu satışa sundu. Konut satış ihalesine internet üzerinden online olarak katılmak isteyenler için kayıtlar 8 Eylül 2021 Salı günü saat 11.00'e kadar sürecek. TOKİ orta ve dar gelirli olan bireylerin ev sahibi olmaları amacıyla konutlar inşa eden bir kurumdur. Bu kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet verir. Her sene yaptığı yüzlerce konutla ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirir. Bunun amacıyla şahıslar konutlara müracaat yaparlar ve oluşturulan kurayla müracaat yapan şahıslar arasında ev sahibi olacak kişiler seçilir.

    Aliağa TOKİ'de İhale 22 Eylül'de Yapılacak

    TOKİ tarafından Aliağa'da yapılacak 2. Etap konutları için Yapım ihalesi süreci başladı. 759 konut, 16 ticari yapı ve 1 Camii yapımı ile altyapı ve çevre düzenlenmesi işi ihalesi 22 Eylül'de yapılacak.

    "Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Aliağa'da yapacağı 2. Etap konutları için yapım ihalesi 22 Eylül'de gerçekleştirilecek.

    Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda 2020 yılı şubat ayında gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kuralarından sonra vatandaşların heyecanla beklediği 759 konutluk Aliağa 2.Etap TOKİ projesinde en önemli adım olan yapım ihalesinin tarihi belli oldu.

    TOKİ'nin resmi internet sayfasında yer alan duyuruya göre; Samurlu Mahallesi sınırları içerisindeki 959 nolu parselde inşa edilecek konutların yapım ihalesi 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te Ankara'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

        Samurlu Mahallesi ile Örnek Kent arasındaki 959 parselde ve yaklaşık 95 bin m2 alan üzerine yapılacak projenin ihalesinde 759 konut, 16 ticari yapı, 1 cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yer alıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulünce yapılacak. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.

        Projeye ihale süreci tamamlandıktan ve sözleşme imzalanmasının ardından 10 gün içinde başlanacak. Konutların yapımı yer tesliminden itibaren 650 takvim günü içerisinde bitirilecek. Konutlar 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak. 2020 yılı şubat ayında Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen hak belirleme kuraları için toplam 30 bin 187 kişi başvuru yapmıştı.

        TOKİ SATIŞTA OLAN KONUTLAR İÇİN TIKLAYINIZ


        Toki'den Nasıl Ev Alınır? Nasıl Başvuru Yapılır?

        TOKİ orta ve dar gelirli olan bireylerin ev sahibi olmaları amacıyla konutlar inşa eden bir kurumdur. Bu kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet verir. Her sene yaptığı yüzlerce konutla ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirir. Bunun amacıyla şahıslar konutlara müracaat yaparlar ve oluşturulan kurayla müracaat yapan şahıslar arasında ev sahibi olacak kişiler seçilir. Ardından ise Toki kurasında ismi çıkan vatandaşlar 20 seneye kadar olan vadelerle ev sahibi olurlar. Toki'den ev alabilmek isteyenlerin belirlenmiş olan gelir vs. gibi şartları taşımaları gerekir. Bu şartları taşımaları halinde sisteme katılarak oluşturulan çekilişlere katılma ve ev sahibi olma hakkı elde ederler.

        Toki Başvuru Şartları Nelerdir?

        Toki konutlarına sahip olmak isteyen kişilerden bazı şartları taşımaları talep edilir. Bu şartlara sahip olan kişiler başvuru yaparak evlerine kavuşabilirler.

        Toki başvuru şartları şunlardır;

        25 yaşından büyük olmak
        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
        Toki konutu yapılacak il ve bölgede 1 yıldan uzun süredir yaşıyor olmak
        İkametinin konutun yapılacağı ilde olması
        Toki'den daha önce ev satın almamış olmak
        Şehit ailelerinde, harp malulleri, dullar ve yetimlerde en az 3 yıldır ikamet ediyor olmak
        Başvuru yapacak kişinin kendisine, çocuklarına ya da eşine ait konutun olmaması (bağ, bahçe vs. hariç)
        Hane halkının toptan gelirinin 5500 üzerinde olmaması
        Toki'nin İstanbul'da yapılacak olması durumunda toplam gelirin 6000 üzerinde olmaması
        Aynı aileden birden fazla kişinin başvuru yapmamış olması
        Bu şartları taşıyan kişiler kendilerinden talep edilen başvuru belgeleriyle belirlenen banka şubelerinden ya da e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.
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        Haberler Ekonomi Son viraja girildi! Bu duyuru bekleniyordu! TOKİ'den yüzlerce ucuz fiyatlı daire müjdesi! 285 adet konut 120 ay vade ile satılıyor!
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