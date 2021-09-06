Bu haberi okumadan araç bayilerine gitmeyin: Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler dikkat! Peugeot, Fiat ve Dacia Eylül ayı kampanyası bomba...
Türkiye'de çokça tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Peugeot, Fiat ve Dacia Eylül ayında kampanyasına göre bütün modellerde 12 ay sıfır faizli kredi fırsatları vasıta sahibi olmak isteyenleri bekliyor. Bu kapsamda Peugeot Türkiye açıklamasına göre, markanın Eylül kampanyası boyunca, tüm Peugeot modellerinde 12 ay sıfır faizli kredi fırsatı tüketicileri bekliyor. Kampanya kapsamında, B-SUV'un lideri Peugeot SUV 2008'e 60 bin TL için 12 ay sıfır faizle sahip olunabiliyor.
Peş peşe açıklandı. Sıfır faizle otomobil alabilirsiniz. Otomobil satışlarında ÖTV indirimi ardından pazar hareketlendi. Genellikle Ağustos ayında Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) bilgilerine göre otomobil satışlarında artış yaşanırken markalar da vatandaşlar amacıyla kampanyalar sunmaya başladılar. Bu kapsamda Peugeot Türkiye açıklamasına göre, markanın Eylül kampanyası boyunca, tüm Peugeot modellerinde 12 ay sıfır faizli kredi fırsatı tüketicileri bekliyor. Kampanya kapsamında, B-SUV'un lideri Peugeot SUV 2008'e 60 bin TL için 12 ay sıfır faizle sahip olunabiliyor. İşte Peugeot, Fiat ve Dacia Eylül ayı bomba kampanyası...
Peugeot Eylül ayı kampanyası
Bu kapsamda Peugeot Türkiye açıklamasına göre, markanın Eylül kampanyası boyunca, tüm Peugeot modellerinde 12 ay sıfır faizli kredi fırsatı tüketicileri bekliyor. Kampanya kapsamında, B-SUV'un lideri Peugeot SUV 2008'e 60 bin TL için 12 ay sıfır faizle sahip olunabiliyor.
Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve "Black Pack" seçeneğiyle dikkati çeken yeni Peugeot SUV 3008 ile yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'e ise 90 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi sağlanıyor. Sıfır araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu haberi okumadan araç bayilerine gitmeyin! Peugeot'un Eylül ayı kampanyası bomba gibi
12 AY SIFIR FAİZ SEÇENEĞİ
Peugeot Türkiye'nin eylül ayında sunduğu sıfır faiz kampanyası, hatchback sınıfının iddialı modeli 208 ile sedan sınıfının sevilen modeli 508'de de geçerli oluyor.
2020 yılında Avrupa'da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen yeni Peugeot 208, 12 ay sıfır faizli veya 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 kredi seçenekleriyle sunuluyor.