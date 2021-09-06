Bu haberi okumadan araç bayilerine gitmeyin: Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler dikkat! Peugeot, Fiat ve Dacia Eylül ayı kampanyası bomba...

Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve "Black Pack" seçeneğiyle dikkati çeken yeni Peugeot SUV 3008 ile yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'e ise 90 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi sağlanıyor. Sıfır araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu haberi okumadan araç bayilerine gitmeyin! Peugeot'un Eylül ayı kampanyası bomba gibi





