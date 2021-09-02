İstanbul'da kiralık evlere talep patladı! 1 gün bile boş kalmıyor

Kentsel dönüşüm, yüz yüze eğitimin başlaması ve düğün sezonuyla birlikte kiralık evlere olan talep adeta patladı. Kiralık ev fiyatları yüzde 50'yi aşkın artarken, kiralanacak ev bulunamıyor. Milliyet olarak İstanbul'da Beyoğlu, Avcılar, Kadıköy, Bahçelievler ve Rumeli Hisarı bölgesinde hizmet veren emlakçılar ile görüştük.

Emlakçılar, kentsel dönüşümün hızlanması, yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle kiralık ev bulmakta zorluk çekildiğini belirterek, "Arz, talebi karşılamıyor" diyor. Kimi emlakçı kiralık ev arayanları bekleme listesine aldığını söylerken kimisi ise, kiralık evlerin boş kalmadığını, neredeyse bir günde yeni müşteri çıktığını ifade ediyor.