İstanbul'da kiralık evlere talep patladı! 1 gün bile boş kalmıyor

Kentsel dönüşüm, yüz yüze eğitimin başlaması ve düğün sezonuyla birlikte kiralık evlere olan talep adeta patladı. Kiralık ev fiyatları yüzde 50'yi aşkın artarken, kiralanacak ev bulunamıyor. Milliyet olarak İstanbul'da Beyoğlu, Avcılar, Kadıköy, Bahçelievler ve Rumeli Hisarı bölgesinde hizmet veren emlakçılar ile görüştük.
Emlakçılar, kentsel dönüşümün hızlanması, yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle kiralık ev bulmakta zorluk çekildiğini belirterek, "Arz, talebi karşılamıyor" diyor. Kimi emlakçı kiralık ev arayanları bekleme listesine aldığını söylerken kimisi ise, kiralık evlerin boş kalmadığını, neredeyse bir günde yeni müşteri çıktığını ifade ediyor.
ARZ SORUNU VAR
Beyoğlu bölgesinde hizmet veren gayrimenkul danışmanı Mehmet Yazıcı, Çukurcuma, Galata gibi bölgelerde yeni proje olmadığı için fiyatların yükselme eğiliminde olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Şöyle de bir şey var: Salgında iki yıl mülk sahipleri kiralara zam yapmadı. Fiyatlar birden yükselmiş gibi geliyor fakat iki yıldır da fiyatlar aynıydı."
Milliyet'in haberine göre arzda sorun yaşandığını dile getiren Yazıcı, denge sağlanmasının en az 2 yıl süreceği tahminini paylaştı. Cihangir'de emlakçılık yapan Yalçın Bayazıtlı, kiralık evler için sıra olduğunu belirterek, "Fiyatlarda bin, bin 500 lira arasında artış var. Ne zaman kiralıklar çoğalır, o zaman fiyatlar düşer" dedi.
DEPREME DAYANIKLI KONUT ARAYIŞI VAR
Bahçelievler'de emlak danışmanlığı yapan Mustafa Garipkuş, bölgede hızlı bir şekilde kentsel dönüşümün olması sebebiyle yeni binaların da fiyatlarının arttığını söyledi.
3.500 lira kiraya verilen yeni binaların 4-5 bin liraya çıktığını belirten Garipkuş, "Öğrenciler de bir anda yüklenince talep arttı. Bir daireye bir anda 2-3 milyon lira veremeyecek olanlar bu kiraları kabul ediyorlar" dedi.