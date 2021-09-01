Öğretmen eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak 2021? Hesaplara karşılıksız 1.250 TL aktarılıyor! MEB'den son dakika açıklama geldi!

Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Sorusu milyonlarca öğretmen tarafından merak edilip araştırılıyor. Eylül ayı geldiğinde öğretmenlere her sene eğitim kırtasiye ödeneği yatırılıyor. Bu paralar, ilköğretim ve okul mdüürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor. Peki, 2021 öğretmen eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!