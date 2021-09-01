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    • Ekonomi
    • 02.09.2021 06:37
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    • 02.09.2021 06:37
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    Öğretmen eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak 2021? Hesaplara karşılıksız 1.250 TL aktarılıyor! MEB'den son dakika açıklama geldi!

    Öğretmen eğitim ödeneği yattı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Her yıl eylül ayında hesaplara yatırılan eğitim kırtasiye ödeneği bu sene 1.250 TL olarak belirlendi. Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor. 6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye çıkarılacak. Peki, 2021 öğretmen eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Öğretmen eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak 2021?

    Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Sorusu milyonlarca öğretmen tarafından merak edilip araştırılıyor. Eylül ayı geldiğinde öğretmenlere her sene eğitim kırtasiye ödeneği yatırılıyor. Bu paralar, ilköğretim ve okul mdüürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor. Peki, 2021 öğretmen eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.

    EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

    2022 yılındaki artış oranı yüzde 6 oldu. 5. dönem toplu sözleşmede alınan karar gereğince öğretim yılına hazırlık ödeneği 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödendi. 6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarıldı.

        EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?

        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.

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        Haberler Ekonomi Öğretmen eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak 2021? Hesaplara karşılıksız 1.250 TL aktarılıyor! MEB'den son dakika açıklama geldi!
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