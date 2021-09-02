Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı 2021? Kira zammı hesaplama ekranı!

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ağustos ayı için yüzde 15,15 oldu.

Kira artış oranları ağustos ayı için yüzde 15,15'lik rakama göre belirlendi.