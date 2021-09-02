Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı 2021? Kira zammı hesaplama ekranı!

Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracı zam oranları hakkında araştırmalara başlandı. Bilindiği üzere her ay başında açıklanan enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı da belli oluyor. Peki, Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte detaylar!
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?
Eylül ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini 3 Eylül Cuma günü açıkladıktan sonra kira artış oranını takvim.com.tr'de yer vereceğiz.
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber Ağustos ayı kira artış oranları da belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.