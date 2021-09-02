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    • Ekonomi
    • 02.09.2021 14:12
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    • 02.09.2021 14:12
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    Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı 2021? Kira zammı hesaplama ekranı!

    Gündemde yoğun bir şekilde 'Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu?' sorusuna yanıt aranıyor. Her ay başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ile kira artış oranı da belli oluyor. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı eylül ayında yapılacak kira zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri takip etmeye başladı. Ağustos ayında kiralara %15,15 oranında zam yapılmıştı. Peki, Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte 2021 kira artış oranı hesaplama işlemleri!

    takvim.com.tr
    Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu?

    Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracı zam oranları hakkında araştırmalara başlandı. Bilindiği üzere her ay başında açıklanan enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı da belli oluyor. Peki, Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte detaylar!

    EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

    Eylül ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini 3 Eylül Cuma günü açıkladıktan sonra kira artış oranını takvim.com.tr'de yer vereceğiz.

    AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI

    Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber Ağustos ayı kira artış oranları da belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

        AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut kira bedeli: 1000 TL

        Zam oranı: 15,15

        Zam bedeli: 151,5 TL

        Zamlı kira bedeli: 1.151,5 TL

        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

        AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?

        TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ağustos ayı için yüzde 15,15 oldu.

        Kira artış oranları ağustos ayı için yüzde 15,15'lik rakama göre belirlendi.
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        Haberler Ekonomi Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı 2021? Kira zammı hesaplama ekranı!
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