Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yeni karar! Havacılık personeline psikolojik destek

Uçuş ekiplerinin sorunlarla baş etmeleri için destek programı hazırlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün taslak halindeki "Candaş (akran) Destek Program Talimatı"na göre havacılık personeli, stres faktörleri ile başa çıkamadığını farkettiği durumlarda destek programlarına başvurabilecek.

İSİM GİZLİ TUTULACAK

Havacılık personeline ilk 6 aylık süreç içerisinde mesleği yada kariyeri hakkında menfi bir idari işlem yapılmayacak.

Bu süreçte havacılık personelinin rızası olmadan bağlı bulundukları işletmelere de süreç hakkında hiçbir bilgi verilmeyecek.