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    • Ekonomi
    • 27.08.2021 10:53
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    • 27.08.2021 10:53
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    Online başvuru yapana 675, 850, 1.050 ve 1.500 lira hemen veriliyor! ATM'ye uğrayıp anında alabilirsiniz!

    Online müracaat yapana 675, 850, 1.050 ve 1.500 lira anında veriliyor! ATM'ye uğrayıp anında alabilirsiniz. Taahüt zamanı dolan ya da daha evvelce promosyon almamış olan emekliler amacıyla müracaat ve ödeme olanağı devam ediyor. Bankaların internet şubelerinden anında müracaat yapanlar ödemesini kolaylıkla bankamatiğe giderek alabiliyor. Banka tercihini yapmamış olanlar müracaat işlemlerini nasıl gerçekleştireceği konusu ile ilgili verileri araştırırken öte yandan bankaların ne kadar ödeme verilen konusu ile ilgiliki verileri edinmek istiyor. 500 liradan başlayan promosyon fırsatları aldığınız maaşa ve bankanın tanıttığı fırsatlara göre değişkenlik gösterebiliyor.

    takvim.com.tr
    Online başvuru yapana 675, 850, 1.050 ve 1.500 lira hemen veriliyor!

    3 sene taahüt zamanı dolanlar amacıyla yeni promosyon olanağı devam ediyor. Başvurusunu çevrimiçi yapanlar direkt hesaplarına yatan paraları ATM'den kolaylıkla çekebiliyor. Emeklilerin ek gelir üstünlükleri devam eder iken şimdilik promosyon almamış olanlara bankalar vasıtasıyla yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar bin 750 liraya kadar çıkıyor. Ödeme alamamış olanlar ise en iyi tutarı veren bankayı araştırıyor.

    EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU 2021 HANGİ BANKADA?

    Her banka emekli promosyon rakamlarını kendisi belirliyor. Tıpkı gereksinim kredisi faiz oranları rakamlarında bulunduğu gibi bu amaçla emekli promosyonu ödeme tutarları da değişiklik gösteriyor.

    Bu amaçla emekli promosyonu alabilmek isteyen bireylerin en yüksek tutarı elde edebilmeleri amacıyla kesinlikle evvel bankaların verdikleri rakamları incelemeleri gerekiyor.

    İşte bazı bankaların kampanyaları:

    ● ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

    ● İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.

    ● VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

        ● YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.

        ● ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

        ● QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.

        ● GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

        ● AKBANK: 30 Haziran tarihine kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.

        ● DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

        ● ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.

        ● HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

        ● FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

        ● TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.

            EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN / HANGİ TARİHTE VERİLECEK?

            Emekli promosyon ödemeleri 3 senede bir yapılıyor.

            İmzalanan sözleşme kapsamında 3 senede bir promosyon ödemesi yapıldığı amacıyla Mart ayında promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler 2022 yılının Mart ayında promosyon ödemesi olacak.
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            Haberler Ekonomi Online başvuru yapana 675, 850, 1.050 ve 1.500 lira hemen veriliyor! ATM'ye uğrayıp anında alabilirsiniz!
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