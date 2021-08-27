Online başvuru yapana 675, 850, 1.050 ve 1.500 lira hemen veriliyor! ATM'ye uğrayıp anında alabilirsiniz!

3 sene taahüt zamanı dolanlar amacıyla yeni promosyon olanağı devam ediyor. Başvurusunu çevrimiçi yapanlar direkt hesaplarına yatan paraları ATM'den kolaylıkla çekebiliyor. Emeklilerin ek gelir üstünlükleri devam eder iken şimdilik promosyon almamış olanlara bankalar vasıtasıyla yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar bin 750 liraya kadar çıkıyor. Ödeme alamamış olanlar ise en iyi tutarı veren bankayı araştırıyor.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU 2021 HANGİ BANKADA?
Her banka emekli promosyon rakamlarını kendisi belirliyor. Tıpkı gereksinim kredisi faiz oranları rakamlarında bulunduğu gibi bu amaçla emekli promosyonu ödeme tutarları da değişiklik gösteriyor.
Bu amaçla emekli promosyonu alabilmek isteyen bireylerin en yüksek tutarı elde edebilmeleri amacıyla kesinlikle evvel bankaların verdikleri rakamları incelemeleri gerekiyor.
İşte bazı bankaların kampanyaları:
● ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.
● İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.
● VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.