Online başvuru yapana 675, 850, 1.050 ve 1.500 lira hemen veriliyor! ATM'ye uğrayıp anında alabilirsiniz!

3 sene taahüt zamanı dolanlar amacıyla yeni promosyon olanağı devam ediyor. Başvurusunu çevrimiçi yapanlar direkt hesaplarına yatan paraları ATM'den kolaylıkla çekebiliyor. Emeklilerin ek gelir üstünlükleri devam eder iken şimdilik promosyon almamış olanlara bankalar vasıtasıyla yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar bin 750 liraya kadar çıkıyor. Ödeme alamamış olanlar ise en iyi tutarı veren bankayı araştırıyor.