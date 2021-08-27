Bomba kampanyalar başladı! Fiat marka sıfır araba sahibi olmak isteyenler dikkat! 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle...

Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 03.08.2021-01.09.2021 tarihleri arasında geçerli.