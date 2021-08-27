Bomba kampanyalar başladı! Fiat marka sıfır araba sahibi olmak isteyenler dikkat! 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle...

Kampanya kapsamında, Fiat Online üzerinden oluşturulan satışlarda 2021 model Fiat 500 modellerinde 4.000 TL, 2021 model Panda modellerinde 1.500 TL metalik renk armağan ediliyor. Ağustos ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Ağustos ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Ağustos ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.
Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle
Fiat resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre;
Kredi kampanyasından ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan Fiat Kasko ile Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir.
Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 03.08.2021-01.09.2021 tarihleri arasında geçerli.