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    • Ekonomi
    • 27.08.2021 12:09
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    • 27.08.2021 12:44
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    Bomba kampanyalar başladı! Fiat marka sıfır araba sahibi olmak isteyenler dikkat! 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle...

    Otomobil kampanyaları bu aralar oldukça revaçta! Bu anlamda araba sahibi olmak isteyenler amacıyla Fiat kampanyası, Fiat Egea model vasıtalarda 12 ay 0,99% faiz kampanyalarını duyurdu. Fiat Egea model vasıta alabilmek isteyenler amacıyla 50.000 TL 12 ay 0,99 faiz seviyesi vereceğini duyurdu. Fiat resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler Fiat'tın kampanyaları 01.09.2021 tarihine kadar geçerli.

    takvim.com.tr
    Fiat marka sıfır araba sahibi olmak isteyenler dikkat! Kampanyalar başladı

    Kampanya kapsamında, Fiat Online üzerinden oluşturulan satışlarda 2021 model Fiat 500 modellerinde 4.000 TL, 2021 model Panda modellerinde 1.500 TL metalik renk armağan ediliyor. Ağustos ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Ağustos ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Ağustos ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.

    Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle

    Fiat resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre;

    Kredi kampanyasından ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan Fiat Kasko ile Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir.

    Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 03.08.2021-01.09.2021 tarihleri arasında geçerli.

        (2021MY) Ağustos Fiyat (2021MY) ÖTV İndirimi Sonrası Fiyat

        Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 182.900 184.900 184.900

        Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP 209.900 211.900 211.900

        Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 219.900 221.900 221.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 191.900 193.900 193.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP 218.900 220.900 220.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP 228.900 230.900 230.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP 299.900 299.900 250.300

        Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP 205.900 207.900 207.900

        Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP 278.900 280.900 234.300

        Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 307.900 309.900 258.600

        (2021MY) Ağustos Fiyat (2021MY) ÖTV İndirimi Sonrası Fiyat

        Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 159.900 159.900 154.600

        Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 205.900 205.900 205.900

        Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 231.900 231.900 231.900

        Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 177.900 177.900 177.900

        Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 204.900 204.900 204.900

        Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 214.900 214.900 214.900

        Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 285.900 285.900 238.600

        Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 191.900 191.900 191.900

        Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 218.900 218.900 218.900

        Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 228.900 228.900 228.900

        Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 293.900 295.900 246.900

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        2021 Ağustos Ayı Servis Kampanyası

        Fiat yetkili servislerinde 3 yaş ve üzeri şahıs müşterilerine periyodik bakım işlemlerinde %20 işçilik indirimi ve %15 yedek parça indirimi sağlanıyor.

        Ağustos ayı kampanyası kapsamında servis işlemlerinde Yapı Kredi World'e özel 8 taksit ve ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti sunuluyor.
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