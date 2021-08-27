Yüzbinlerce sözleşmeli memura kadro müjdesi gelmişti! 4/B sözleşmeli personel kadroya geçti mi? 3+1 modeli...

MAAŞLARI YÜZDE 10 DÜŞÜK

Kamuda, en fazla sözleşmeli personel ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda yer alıyor. Süresiz sözleşmeli çalışan bu grubun, kadrolu memurlara oranla maaşları, çalıştığı pozisyona göre farklılık göstermekle birlikte, ortalama yüzde 10 daha düşük. Ayrıca sözleşmeli personellerin görevde yükselme hakkı yok. Önümüzdeki yıl kadroya geçişle birlikte tüm bu sorunların çözüme kavuşturulacağı öngörülüyor.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN DE ANLAŞMA SAĞLANDI

Zam görüşmelerinde 3600 ek gösterge konusunda da anlaşma sağlandı. Ek gösterge toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikalar 2022'de çalışma yapacak, kanuni düzenleme çıkarılacak. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden düzenlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. 1.5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak. Ek gösterge artışıyla emekli aylıkları ve ikramiyelerinin yüzde 22 ila 25 artması bekleniyor.