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    • Ekonomi
    • 27.08.2021 10:44
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    • 27.08.2021 10:44
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    Yüzbinlerce sözleşmeli memura kadro müjdesi gelmişti! 4/B sözleşmeli personel kadroya geçti mi? 3+1 modeli...

    Miltyonlarca kişi bekliyordu! Peş peşe açıklamalar yapıldı. 523 bin sözleşmeli memura kadro müjdesinin verilmesinin sonrasında binlerce vatandaş konuyla alakalı detayları yakından takip etmeye başladı. "4/B sözleşmeli personel kadroya geçiş sağlanacak mı, sözleşmeli personele kadro ne vakit verilecek?" soruları bu kapsamda cevap arıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre geçici personel (4C) kapsamında olup sözleşmeli statüye (4B) geride bıraktığımız personelin ek ödeme mağduriyeti sona eriyor. İşte 523 bin sözleşmeli memura kadro müjdesinin detaylar...

    takvim.com.tr
    Yüzbinlerce sözleşmeli memura kadro müjdesi gelmişti! 4/B sözleşmeli personel kadroya geçti mi?

    Hafta başında imzalanan toplu sözleşmeden 523 bin sözleşmeli memura kadro müjdesi çıkmıştı. Binlerce bireyin merakla beklediği konuyla alakalı yaşanan bu ilerleme ardından "4/B sözleşmeli personel kadroya geçiş sağlanacak mı, sözleşmeli personele kadro ne vakit verilecek?" soruları cevap aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Bilgin "Sözleşmeli çalışanlar amacıyla 3+1 ilkesini benimsedik. O hususta mahalli yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek amacıyla çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim." İfadelerini kullandı. İşte 523 bin sözleşmeli memura kadro müjdesiyle alakalı detaylar ve son dakika ilerlemeleri...

    1.5 MİLYON MEMUR BEKLİYORDU

    1.5 milyon memurun beklediği 3600 ek gösterge süreci de başladı. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Sözleşme Mutabakatı'nın 52. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılacak. Sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma yetkili konfederasyonun katkısıyla 2022'de tamamlanacak.

    KOMİSYON KURULACAK

    Yapılan görüşmeler neticesinde kamuda bulunan tüm sözleşmeli personellerin, yerel yönetimler de dahil kadroya alınmasıyla ilgili çalışma yapılacak. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başkanlığında, yetkili sendika temsilcileri ve sözleşmeli personelin çalıştığı bakanlık temsilcileriyle birlikte komisyon kurulacak. Kadroya geçiş süreci için bu komisyon çalışacak. Hazırlanan çalışma yıl içinde tamamlanarak Meclis'e sunulacak. Meclis'in onayıyla birlikte sayıları 523 bini aşan sözleşmeli kamu personeli, kadrolu memur olacak.

        3+1 MODELİ GÜNDEMDE

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel için 3+1 ilkesini benimsediklerini söylemişti. Hali hazırda kamuda 3+1 modeliyle çalışan sözleşmeli memurlar bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle, 4 yılını dolduran sözleşmeliler kadroya geçebilecek. İller arası tayin, sağlık durumu tayini, görevde yükselme, kurumlar arası geçiş gibi bazı özlük haklarında da kısıtlamalar vardı. Çalışmayla 4 yıl sonra kadroya geçecek olan memurun, tüm özlük haklarına da kavuşacağı öngörülüyor.

        BELEDİYELERİ KAPSAYACAK

        Kamuda süreli ve süresiz olmak üzere iki farklı sözleşme türü var. Süreli sözleşmeler ağırlıklı olarak belediyelerde uygulanıyor. Belediyede çalışanların sözleşmesi her yıl yenileniyor. Bakan Bilgin, "Yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de ilgili düzenlemeler yapılacak" demişti. Böylece, kadro çalışmasının belediyeleri de kapsadığının işaretini vermişti.

        MAAŞLARI YÜZDE 10 DÜŞÜK

        Kamuda, en fazla sözleşmeli personel ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda yer alıyor. Süresiz sözleşmeli çalışan bu grubun, kadrolu memurlara oranla maaşları, çalıştığı pozisyona göre farklılık göstermekle birlikte, ortalama yüzde 10 daha düşük. Ayrıca sözleşmeli personellerin görevde yükselme hakkı yok. Önümüzdeki yıl kadroya geçişle birlikte tüm bu sorunların çözüme kavuşturulacağı öngörülüyor.

        3600 EK GÖSTERGE İÇİN DE ANLAŞMA SAĞLANDI

        Zam görüşmelerinde 3600 ek gösterge konusunda da anlaşma sağlandı. Ek gösterge toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikalar 2022'de çalışma yapacak, kanuni düzenleme çıkarılacak. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden düzenlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. 1.5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak. Ek gösterge artışıyla emekli aylıkları ve ikramiyelerinin yüzde 22 ila 25 artması bekleniyor.

            EK GÖSTERGE NEDİR?

            EK gösterge, devlet memurlarının maaşları, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodu. Ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

            4B KADRO NEDİR?

            4B grubunun eski ve yeni olarak iki tanımı bulunmaktadır. Kanun değişimiyle beraber tanım da değişmiştir. İlk olarak 4B grubunun eskiden neyi temsil ettiğini tanımlayalım. 4B grubu, eski ismiyle Bağ-Kur olarak bilinen gruptur. Yani belli bir memuriyeti olmayan, atama ile bir yerde kalıcı olarak çalışmayan meslek sahipleridir. Biraz daha detaylı anlatacak olursak; SGK memurları kapsayan güvenlik kurumudur. 4B statüsünde, mesleğini icra eden kişi Bağ-Kur'a prim ödeyerek güvenliğini sağlama alan, sözleşmeli işlerde ya da kendi adına kurduğu işlerde çalışır.

            Bağımsız olarak çalışan meslekler; esnaf, tüccar, sanatkar veya serbest meslek erbaplarıdır. Bu anlattıklarımız eskiden 4B statüsünün temsil ettiği vatandaşlardı; fakat kanun değişiminden sonra 4B için bu tanım yeterli değildir. Şu anki, geçerli olan tanıma gelecek olursak; kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere dört ayrı kategoride çalışan vatandaş bulunuyor.
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            Haberler Ekonomi Yüzbinlerce sözleşmeli memura kadro müjdesi gelmişti! 4/B sözleşmeli personel kadroya geçti mi? 3+1 modeli...
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