Yüzbinlerce sözleşmeli memura kadro müjdesi gelmişti! 4/B sözleşmeli personel kadroya geçti mi? 3+1 modeli...

Hafta başında imzalanan toplu sözleşmeden 523 bin sözleşmeli memura kadro müjdesi çıkmıştı. Binlerce bireyin merakla beklediği konuyla alakalı yaşanan bu ilerleme ardından "4/B sözleşmeli personel kadroya geçiş sağlanacak mı, sözleşmeli personele kadro ne vakit verilecek?" soruları cevap aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Bilgin "Sözleşmeli çalışanlar amacıyla 3+1 ilkesini benimsedik. O hususta mahalli yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek amacıyla çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim." İfadelerini kullandı. İşte 523 bin sözleşmeli memura kadro müjdesiyle alakalı detaylar ve son dakika ilerlemeleri...
1.5 MİLYON MEMUR BEKLİYORDU
1.5 milyon memurun beklediği 3600 ek gösterge süreci de başladı. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Sözleşme Mutabakatı'nın 52. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılacak. Sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma yetkili konfederasyonun katkısıyla 2022'de tamamlanacak.
KOMİSYON KURULACAK
Yapılan görüşmeler neticesinde kamuda bulunan tüm sözleşmeli personellerin, yerel yönetimler de dahil kadroya alınmasıyla ilgili çalışma yapılacak. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başkanlığında, yetkili sendika temsilcileri ve sözleşmeli personelin çalıştığı bakanlık temsilcileriyle birlikte komisyon kurulacak. Kadroya geçiş süreci için bu komisyon çalışacak. Hazırlanan çalışma yıl içinde tamamlanarak Meclis'e sunulacak. Meclis'in onayıyla birlikte sayıları 523 bini aşan sözleşmeli kamu personeli, kadrolu memur olacak.