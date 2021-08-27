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    MEB'den tayin müjdesi (Ekonomi haberleri)

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerinin mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını bildirdi.

    Tayin müjdesi

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerinin mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını bildirdi. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevlendirilmek üzere 260 fizyoterapist alınacağını bildiren Özer, 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıkların sürdüğünü ve tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini belirtti.

    ŞEHİRLER İÇİN ELEKTRİKLİ ROCKS-E
    Opel yeni küçük şehir otomobilini tanıttı. Rocks-e'de 5.5 kWsa kapasiteli batarya paketi ve 8 beygirlik elektrik motoru var. Bu sayede 45 km/s azami hıza çıkabilen araç, 75 kilometre sürüş menzili sunuyor. Bataryanın standart prizden şarjı 3.5 saat sürüyor.

    HAZİNE: IMF İLE ANLAŞMA YOK
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF ile imzalanan özel bir anlaşma olmadığını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ülkemiz IMF'de yüzde 0.98 sermaye payına sahiptir. IMF, 23 Ağustos'ta Covid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla 650 milyar dolar tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır. SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla; ABD'ye 112.9 milyar, Almanya'ya 36 milyar, Güney Afrika'ya 4.15 milyar dolar rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye'ye ise IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6.3 milyar dolar tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır."

        KAPORA VURGUNU
        Konut kiralarındaki artışı fırsat bilen kapora dolandırıcıları, 'oltalama' yöntemiyle mağdur ediyor. Kendilerine ait olmayan evleri, muadillerin çok altında fiyatla ilana koyup, yoğun talep olduğu bahanesiyle tüketiciden evi henüz görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını isteyen dolandırıcılar, parayı alıp ortadan kayboluyor. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, "Bu anlamda çok dolandırıcı ve mağdur var. Evi, ev sahibini görmeden uzaktan para göndermeyin" diye konuştu. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da "Genelde şehir dışında yaşadıklarını söylüyorlar ve kapora ya da peşin kira istiyorlar. Buna inanıp da düşük fiyatlı ev tutacağım diye evdeki bulgurdan olmayın" dedi.

        RAY'DAN BAŞLANGIÇ KASKO
        Trafikte her 10 araçtan sadece 3'ünün kaskosunun olması, son dönemde artan araç ve yedek parça bedelleri nedeniyle, olası hasar durumunda kaskosuz araç sahiplerini oldukça zor durumda bırakabiliyor. Ray Sigorta'nın özelleştirilmiş yapıya sahip yeni ürünü Başlangıç Kasko ile araçlar hırsızlık, deprem, yangın, sel ve dolu gibi temel büyük risklere karşı güvence altına alınıyor. Farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı ülkemizin, küresel ısınmayla birlikte bazı iklim olaylarına maruz kaldığını belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Son yıllarda meydana gelen sel ve dolu gibi doğa kaynaklı afetler, araçlarda çok fazla hasara neden oldu. Bu doğa olayları yüzünden sürücüler de çok zor durumda kaldı. Öngörülemeyen doğa olaylarının sebep olduğu risklerin bu kadar arttığı dönemlerde kasko gibi koruyucu ürünler daha da önem kazanıyor" dedi. Başlangıç Kasko, aracın çalınması, yanması, deprem, fırtına, sel-su, dolu gibi büyük hasar yaratabilecek durumlara karşı sunduğu güvencelerin yanında, geniş asistans yelpazesi ile de dikkat çekiyor. Dolu asistans paketi kapsamında sağlanan öncelikli randevu, boyasız göçük düzeltme, parça değişimi, cam değişimi gibi hizmetlerin yanı sıra yılda 6 defa ücretsiz iç-dış oto yıkama, lastik saklama/ değiştirme, araç kuaför indirimi, araç check-up hizmeti, periyodik bakım işçiliği, ileri sürüş eğitimi indirimi ve göz muayenesi de sunuluyor.

        SEYAHAT SAĞLIK GÜVENCESİ
        Aşılanma oranlarının artması ve kontrollü normalleşme süreci ile bu yılın yaz aylarında turizmin yeniden hareketlenmesi, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde seyahat sağlık sigortası yapılmasını tekrar önemli hale getirdi. Türk Nippon Sigorta, müşterilerinin seyahatlerini güvence altına almak için Seyahat Sağlık Sigortası ürününe yurt dışı seyahatleri için COVID-19 teminatını ekledi. Sigortalılarının ve sigortalı adaylarının yurt dışı ve yurt içi seyahatlerinde karşılaşabileceği acil sağlık problemlerini ve olası riskleri de teminat altına alarak güvence vermeye devam eden Türk Nippon Sigorta, yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi, yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli, taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil, sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması ve evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati gibi gerçekleşebilecek olası risklere karşı teminat sağlıyor. Ayrıca bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırması, tarifeli bagaj kaybı, gecikmeli bagaj, kanuni işlemlerle ilgili kefalet, ilaç gönderilmesi organizasyonu ve acil mesajların iletilmesi gibi durumlarda da Seyahat Sağlık Sigortası; alan sigortalılara güvence sağlıyor.

            AXA BİSİKLETÇİLERİN YANINDA
            AXA Sigorta, insanları bisiklet sürerken güvence altına alan 'Bisikletçi Dostu Sigorta' ürününü hizmete sunuyor. Sektörde bir ilk olarak merkeze bisiklet değil bisikletçiyi alan 'Bisikletçi Dostu Sigorta' sürüş esnasında meydana gelebilecek kazalarda bisikletçileri teminat altına alıyor. Bisiklet sürücüsünün üzerinde bulunan forma, kask, eldiven gibi özel giyim aksesuarları da kaza sonucunda zarar görmeleri halinde poliçe limitleri dahilinde teminat altında bulunuyor. Hobi veya spor amaçlı bisiklet kullanan, bisiklet kullanmayı seven ve çevresel nedenlerle bisiklet kullanımını artırmak isteyen herkese yönelik bir ürün olan Bisikletçi Dostu Sigorta, bu ay itibariyle Axa Sigorta'nın dağıtım ve satış kanallarından alınabiliyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan, "İşinin merkezinde korumak ve insanlara güven vermek olan bir şirket olarak iş hayatından evlere, ulaşımdan sağlığa, çevreden ekonomiye kadar insan yaşamı için önemli olan her alanda uzmanlığımızı ortaya koyuyoruz" diye konuştu.
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            Cinayetten sonra oraya koşmuşlar...
            Haberler Ekonomi MEB'den tayin müjdesi (Ekonomi haberleri)
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