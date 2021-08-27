MEB'den tayin müjdesi (Ekonomi haberleri)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerinin mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını bildirdi. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevlendirilmek üzere 260 fizyoterapist alınacağını bildiren Özer, 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıkların sürdüğünü ve tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini belirtti.
ŞEHİRLER İÇİN ELEKTRİKLİ ROCKS-E
Opel yeni küçük şehir otomobilini tanıttı. Rocks-e'de 5.5 kWsa kapasiteli batarya paketi ve 8 beygirlik elektrik motoru var. Bu sayede 45 km/s azami hıza çıkabilen araç, 75 kilometre sürüş menzili sunuyor. Bataryanın standart prizden şarjı 3.5 saat sürüyor.
HAZİNE: IMF İLE ANLAŞMA YOK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF ile imzalanan özel bir anlaşma olmadığını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ülkemiz IMF'de yüzde 0.98 sermaye payına sahiptir. IMF, 23 Ağustos'ta Covid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla 650 milyar dolar tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır. SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla; ABD'ye 112.9 milyar, Almanya'ya 36 milyar, Güney Afrika'ya 4.15 milyar dolar rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye'ye ise IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6.3 milyar dolar tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır."