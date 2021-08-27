MEB'den tayin müjdesi (Ekonomi haberleri)

RAY'DAN BAŞLANGIÇ KASKO

Trafikte her 10 araçtan sadece 3'ünün kaskosunun olması, son dönemde artan araç ve yedek parça bedelleri nedeniyle, olası hasar durumunda kaskosuz araç sahiplerini oldukça zor durumda bırakabiliyor. Ray Sigorta'nın özelleştirilmiş yapıya sahip yeni ürünü Başlangıç Kasko ile araçlar hırsızlık, deprem, yangın, sel ve dolu gibi temel büyük risklere karşı güvence altına alınıyor. Farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı ülkemizin, küresel ısınmayla birlikte bazı iklim olaylarına maruz kaldığını belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Son yıllarda meydana gelen sel ve dolu gibi doğa kaynaklı afetler, araçlarda çok fazla hasara neden oldu. Bu doğa olayları yüzünden sürücüler de çok zor durumda kaldı. Öngörülemeyen doğa olaylarının sebep olduğu risklerin bu kadar arttığı dönemlerde kasko gibi koruyucu ürünler daha da önem kazanıyor" dedi. Başlangıç Kasko, aracın çalınması, yanması, deprem, fırtına, sel-su, dolu gibi büyük hasar yaratabilecek durumlara karşı sunduğu güvencelerin yanında, geniş asistans yelpazesi ile de dikkat çekiyor. Dolu asistans paketi kapsamında sağlanan öncelikli randevu, boyasız göçük düzeltme, parça değişimi, cam değişimi gibi hizmetlerin yanı sıra yılda 6 defa ücretsiz iç-dış oto yıkama, lastik saklama/ değiştirme, araç kuaför indirimi, araç check-up hizmeti, periyodik bakım işçiliği, ileri sürüş eğitimi indirimi ve göz muayenesi de sunuluyor.