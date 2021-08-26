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    • Ekonomi
    • 27.08.2021 01:22
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    • 27.08.2021 01:28
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    Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu alacaklarına yönelik ödeme süresi 1 ay uzatıldı

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararında bazı kamu alacaklarının yapılandırmasını düzenleyen 7326 sayılı kanunda, 31 Ağustos 2021 olan son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 1 ay uzatıldığı belirtildi. İşte haberin detayları...

    Karar Resmi Gazete’de! Ödeme süresi uzatıldı

    Bazı kamu alacaklarının yapılandırmasını düzenleyen 7326 sayılı kanunda, 31 Ağustos 2021 olan son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 1 ay uzatıldı.



    1 AY SONRAYA ERTELENDİ
    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için ön görülen son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2021 tarihinden 1 ay sonrasına ertelendi.



    NELERİ KAPSIYOR?
    Karar, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yer alan; bazı vergi ve vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları, idari para cezaları, sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasını kapsıyor.

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    Haberler Ekonomi Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu alacaklarına yönelik ödeme süresi 1 ay uzatıldı
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