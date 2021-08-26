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    • Ekonomi
    • 26.08.2021 18:29
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    • 26.08.2021 18:29
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    1.100 TL sosyal yardım başvurusu bitti mi? E-Devlet pandemi destek yardımı başvurusu devam ediyor mu?

    1.100 TL sosyal yardım başvurusu bitti mi? E-Devlet pandemi destek yardımı başvurusunun devam edip etmediği arama motorlarında sorgulanıyor. Pandemi döneminde milyonlarca kişiye para yardımı yapılmış ve böylelikle vatandaşların rahat bir nefes alması sağlanmıştı. Bu desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlar 1100 TL sosyal yardım başvurusu bitti mi sorusunun cevabını araştırıyor. E-Devlet pandemi destek yardımı başvurusu hakkında son bilgiler haberimizde…

    takvim.com.tr
    1.100 TL sosyal yardım başvurusu bitti mi? E-Devlet pandemi destek yardımı başvurusu devam ediyor mu?

    1.100 TL sosyal yardım başvurusu bitti mi? Sosyal yardım parası almak isteyen vatandaşlar, geçtiğimiz yıldan bu yana ödenen paraların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. E-Devlet pandemi destek yardımı başvurusu hakkında arama yapan vatandaşlar, desteklerin devam edip etmediğini araştırıyor. İhtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardım parası için başvurular E-Devlet üzerinden alınıyor. Geçtiğimiz yıl 1000 TL olarak verilen ödemeler bu yıl 1.100 TL'ye yükseltilmişti. İşte sosyal yardım paraları hakkında merak edilen detaylar!

    SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU BİTTİ Mİ?

    Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." demişti.

    1100 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.

    İşte başvuruya dair bilgiler;

    Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

    "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

    E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL YARDIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

        SYDV'LERE 183 MİLYON LİRA İLAVE KAYNAK AKTARILACAK

        Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.

        Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

        Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.

        KİMLER BAŞVURACAK?

        Düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışan işsizler, her haneden bir kişi.

        ÖDEMENİZ HAZIRDIR NE DEMEK?

        Pek çok vatandaş "Ödemeniz hazırdır" bilgilendirmesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle ödemelerin nasıl alınacağını merak ediyor. Banka hesap bilgisi olmayan ve PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

        KİMLER ALAMAYACAK?

        Kamu işçileri, memurlar, emekliler, kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar, daha önce destekten yararlananlar.

        PTT HESABI OLMAYANLARIN DURUMU

        Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.
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        Haberler Ekonomi 1.100 TL sosyal yardım başvurusu bitti mi? E-Devlet pandemi destek yardımı başvurusu devam ediyor mu?
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