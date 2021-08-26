Hiç sıkıntı yok! Nakit para mı lazım? SMS ile hemen alın! 10.000 ve 100.000 TL ödeme fırsatı! İşte aylık ödeme tabloları...



ING'DEN KREDİ FIRSATI!

ING de 3 ay ödemesiz kredi veren bankalar arasında yer alıyor. Acil gereksinimler amacıyla kurtarıcı nitelikteki ödeme ertelemeli kredi kişilerin tüketimine sunuldu. Bankadan kredi paketinin detayları ile alakalı açıklama geldi. 500 bin TL'ye kadar olan krediler amacıyla faiz seviyesi yüzde 1,54 olarak belirlendi. 36 aya kadar vade olanağı da bulunuyor.

AKBANK'TAN 3 AY ÖDEMSİZ KREDİ

Akbank'ın KOBİ'lere destek olmak suretiyle tanıttığı kredi, 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi müracaatları amacıyla geçerli. Kredi ödemeleri aylık eşit taksitler durumunda yapılabildiği gibi krediyi kullanan KOBİ'nin seçimine göre de belirleniyor ve 3 ay sonra ödemeye de başlanabiliyor.