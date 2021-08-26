Hiç sıkıntı yok! Nakit para mı lazım? SMS ile hemen alın! 10.000 ve 100.000 TL ödeme fırsatı! İşte aylık ödeme tabloları...

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    • Ekonomi
    • 27.08.2021 08:35
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    • 27.08.2021 08:35
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    Türkiye'de acil nakit gereksinimi yaşam sürdüren kişilerin bu problemlerine çözüm üretirken başvurdukları ilk yol bankalardan gereksinim kredisi kullanmak oluyor. Hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üstünde yer alan bulgular tarafında kısa mesaj yolu ile oluşturulan bir kredi müracaat türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek süratli kredi müracaatı yapabiliyorsunuz.

    takvim.com.tr
    Hiç sıkıntı yok! SMS ile hemen alın! 10.000 ve 100.000 TL ödeme fırsatı!

    Acil nakit ihtiyacı yaşam sürdüren kişilerin ihtiyac kredisi ilk tercihleri oluyor. Bankaların gereksinim kredisi kampanyası ile alıcılara finansman desteği veriliyor. İlgili bankanız da başvurunuz üstüne süratli bir şekilde kredi kayıt bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine çağrı eder, şayet yanıt olumsuzsa gene bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir.

    100.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

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        QNB FİNANSBANK'TAN 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

        QNB Finansbank kredi kullanmayı düşünen müşteriler amacıyla harekete geçti. Dev banka adeta duyurdu. Avantajlı koşullarda kredi olanağı sunuluyor. İsteyen herkes 3 ay ertelemeli tüketici kredisine müracaatte bulunabiliyor. Finansbank 'İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.' sloganı ile nakit gereksinimi olanlara kredi fırsatı sunuyor.


        YAPI KREDİ 3 AY ÖDEMESİZ KREDİ FIRSATI

        Yapı Kredi, müşterilerine yükselen gereksinimleri amacıyla 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası sunuyor. Kredi kullananlar bireysel gereksinim kredisi geri ödemelerini 3 aya kadar erteleyebiliyor.

        Kampanyaya katılmak isteyen Yapı Kredi müşterileri müracaatlarını evden çıkmadan Yapı Kredi Mobil ya da Bireysel İnternet Şubesi üstünden süratli ve basit bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

        Bu doğrultuda, Yapı Kredi Mobil ya da İnternet Şube kanallarından kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyasının seçilmesi yeterli olacak.


        ING'DEN KREDİ FIRSATI!

        ING de 3 ay ödemesiz kredi veren bankalar arasında yer alıyor. Acil gereksinimler amacıyla kurtarıcı nitelikteki ödeme ertelemeli kredi kişilerin tüketimine sunuldu. Bankadan kredi paketinin detayları ile alakalı açıklama geldi. 500 bin TL'ye kadar olan krediler amacıyla faiz seviyesi yüzde 1,54 olarak belirlendi. 36 aya kadar vade olanağı da bulunuyor.

        AKBANK'TAN 3 AY ÖDEMSİZ KREDİ

        Akbank'ın KOBİ'lere destek olmak suretiyle tanıttığı kredi, 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi müracaatları amacıyla geçerli. Kredi ödemeleri aylık eşit taksitler durumunda yapılabildiği gibi krediyi kullanan KOBİ'nin seçimine göre de belirleniyor ve 3 ay sonra ödemeye de başlanabiliyor.


            HIZLI KREDİ

            Diğer bir ismiyle çevrimiçi kredi olarak da tanınan süratli kredi sistemi, bankaların internet siteleri üstünde yer alan bulgular tarafında kısa mesaj yolu ile oluşturulan bir kredi müracaat türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek süratli kredi müracaatı yapabiliyorsunuz.

            İlgili bankanız da müracaatnuz üstüne süratli bir şekilde Kredi Kayıt Bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine çağrı eder, şayet yanıt olumsuzsa gene bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi müracaatnuz namacıyla olumsuz yanıtlandığını öğrenmek dilerseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.

            Tarafınızca kullanılmış bütün kredi ve kredi kartlarının sicil kaydı puanı olarak düzenlenmiş halidir. İlk olarak başvurduğunuz kredinin aylık ödeme miktarına ve gelir düzegene bakılır. Ardından ise kefil olduğunuz diğer ödemeler göz önüne alınarak puanınız belirlenir.
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            Haberler Ekonomi Hiç sıkıntı yok! Nakit para mı lazım? SMS ile hemen alın! 10.000 ve 100.000 TL ödeme fırsatı! İşte aylık ödeme tabloları...
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