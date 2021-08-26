350 ve 1300 lira taksit skalasıyla müthiş fırsat! 30 Eylül'e kadar... TOKİ'den onlarca ilde ucuz fiyatlı daire müjdesi!

TOKİ'den onlarca ilde ucuz fiyatlı daire müjdesi! 350-1300 lira taksit skalasıyla müthiş fırsat. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce bireyi ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı. Bazı illerde daireler almak amacıyla müracaat süreci tamamlanırken pek çok ilde de müracaatlar alınmaya devam ediyor. Bütçesine ideal bir konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş ise TOKİ'nin satışa tanıttığı ucuz taksit ödemeli konut projelerini merak ederek bilgi alabilmek istiyor. İşte konut satışı oluşturulan ve projelerin yer aldığı iller
1.025 KONUT SATIŞA ÇIKACAK
İstanbul'da yapılacak yeni projeler Esenler ve Tuzla ilçesinde gerçekleştirilecek. Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 1.025 konut satışa çıkacak.
Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut için 13 Ağustos'ta ihaleye çıkıldı.
BAŞVURULAR 14 HAZİRAN'DA BAŞLADI
Burdur Merkez'de yer alan projede 14 Haziran'da başvurular başladı. Fiyatların 210 bin TL'den başladığı projede taksitler 933 TL'den başlıyor.