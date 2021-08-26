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    • Ekonomi
    • 27.08.2021 08:35
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    • 27.08.2021 08:35
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    350 ve 1300 lira taksit skalasıyla müthiş fırsat! 30 Eylül'e kadar... TOKİ'den onlarca ilde ucuz fiyatlı daire müjdesi!

    Kendi evini alarak kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit olanağı yayınlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler geliştirmeye devam ediyor. Başvuru adımı devam eden projelerin beraberinde pek çok ilçede ihale adımındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Son olarak duyurulan bilgiye göre, İstanbul'un Tuzla ve Esenler ilçelerinde yeni projelerin başlayacağı ifade edilirken başka illerde oluşturulan projeler ve satışa yayılan daireler araştırılıyor. Yazımızda ideal fiyatla ev alabilmek isteyenler amacıyla TOKİ'nin fırsatlarını derledik.

    takvim.com.tr
    350 ve 1300 lira taksit skalasıyla müthiş fırsat! 30 Eylül’e kadar...

    TOKİ'den onlarca ilde ucuz fiyatlı daire müjdesi! 350-1300 lira taksit skalasıyla müthiş fırsat. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce bireyi ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı. Bazı illerde daireler almak amacıyla müracaat süreci tamamlanırken pek çok ilde de müracaatlar alınmaya devam ediyor. Bütçesine ideal bir konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş ise TOKİ'nin satışa tanıttığı ucuz taksit ödemeli konut projelerini merak ederek bilgi alabilmek istiyor. İşte konut satışı oluşturulan ve projelerin yer aldığı iller

    1.025 KONUT SATIŞA ÇIKACAK

    İstanbul'da yapılacak yeni projeler Esenler ve Tuzla ilçesinde gerçekleştirilecek. Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 1.025 konut satışa çıkacak.

    Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut için 13 Ağustos'ta ihaleye çıkıldı.

    BAŞVURULAR 14 HAZİRAN'DA BAŞLADI

    Burdur Merkez'de yer alan projede 14 Haziran'da başvurular başladı. Fiyatların 210 bin TL'den başladığı projede taksitler 933 TL'den başlıyor.

        30 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

        Kırşehir Merkez'de yer alan projede başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. 810 TL'den taksitler ve fiyatlar ise 165 bin TL'den başlıyor.

        Kırıkkale Merkez'de yer alan projede ise başvuru süreci ay sonu sona erecek. 111 bin TL'den fiyatların başladığı projede 180 ay vadeyle taksitler 560 TL'den başlıyor.


        TAKSİTLER 388 TL'DEN BAŞLIYOR

        Giresun Güce ilçesinde yer alan projede ise taksitler 388 TL'den başlıyor. 116 bin TL'den başlayan fiyatlarla konut satışının yapılacağı projede başvuru süreci 14 Haziran'da başladı

        BU İLLERE YENİ KONUTLAR GELDİ

        TOKİ Nevşehir'de 549 konut için 18 Haziran, 6 Temmuz ve 16 Temmuz'da ihaleye çıkıldı.

        Siirt'te ise 252 konut için 21 Haziran'da ihale düzenleyecek. Iğdır ve Edirne'de 2 ihale gerçekleştirecek TOKİ, Iğdır'da 337 konut ve Edirne'de ise 221 konut hedefliyor.

        Konya'da 396 konut ve Yozgat'ta 301 konut için ihaleye çıkacak TOKİ'nin düzenleyeceği ihale tarihi ise 24 Haziran. Öte yandan 29 Haziran'da Trabzon'da 53 konut için ihaleye çıkılacak. 2 Temmuz tarihinde Eskişehir'de 126 konut için ihaleye ve 5 Temmuz'da ise Hatay'da 464 konut için ihaleye çıkılacak.

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde TOKİ doğrultusundan oluşturulan konut projesinde birtakım konutlar satışa çıkarıldı. TOKİ satışa çıkarılan bu evler amacıyla maliyetleri açıkladı. Buna göre 2+1 konutlar 136 Bin TL'lik satış fiyatı ile satılığa çıkarıldı. Yüzde 12 peşinat ödeyen vatandaşlar 180 ay vadede 660 TL taksitle ev sahibi olabiliyorlar.
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        Haberler Ekonomi 350 ve 1300 lira taksit skalasıyla müthiş fırsat! 30 Eylül'e kadar... TOKİ'den onlarca ilde ucuz fiyatlı daire müjdesi!
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