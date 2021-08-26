Yakacak, kira, gıda, maddi, sağlık engelli yardımları! 2021 Eylül ayı Belediye, Valilik ve Kaymakamlık destek ödemeleri ne kadar?

Yakacak, kira, gıda, maddi, sağlık engelli yardımları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son günlerdeki Korona sebebi ile dar gelirli ailelere Valilik,Kaymakamlık ve Belediyeler doğrultusundan yardım yapıldığı belirtilmişti. Bu halde hangi kurum hangi yardımı yapmaktadır? E-Devlet, Valilik, Kaymakamlık, Belediye gibi kurumlardan parasal yardım müracaatında bulunulabiliyor. Peki bu kanallardan korona virüsü sebebiyle ya da normal günlerde parasal yardım talebinde bulunulurken nasıl bir yol izlenmeli? Maddi yardım müracaatı sırasında dilenen evraklar nelerdir? Kaç tür yardım kalemi vardır?
Valiliklerden Alınan Yardımlar
Valilikler doğrultusundan vatandaşa sağlanan yardım ve destekler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak oluşturulan yardımları kapsamakta olup şunlar 450 TL olarak ödenen öğrenci yardım parası, kira yardımı, yoksulluk maaşı yardım kalemleridir. Bu yardımlardan yararlanmak amacıyla kimlik belgesi ve fotokopisi, ikametgah belgesi, geliri olmadığına dair gelir test, müracaat dilekçesi, emekliliğe hak kazanmamış olmak, gayrimenkul ve menkul sahibi olmamak şartlarını sağlaması gerekiyordir.
Kaymakamlık Yardımları
Kaymakamlıklarda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kapsamında vatandaşlar barınma amacıyla 317 TL, Yakacak amacıyla 500 kilo kömür, çocuk sıhhat yardımı amacıyla 30 TL, eşi vefat eden kadınlar amacıyla aylık 250 TL, engelli vatandaşlara 2022 aylık yardımı ve rapora göre bin 305 TL yardım, ihtiyar ve engellilere özel temizlik hizmeti, üniversite öğrencilerine burs ödemeleri yapılmaktadır. İlgili yardımlara başvurmak amacıyla ilçe kaymakamlıklarında yer alan Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına istenilen belgeler ile müracaat yapılması gerekiyordir.